E dopo questa passata di maltempo arriverà l’alta pressione di cui ormai avete sentito parlare da giorni. Questa permarrà in Italia almeno una settimana, garantendo condizioni meteo in sensibile miglioramento, diradando il cielo dalle nubi, ma soprattutto dai temporali che troppo spesso assumono forte intensità.

L’anticiclone favorirà un aumento della temperatura massima, probabilmente un calo di quelle minime, ormai le notti più lunghe facilitano la dispersione del calore, riducendo anche gli effetti del sole sempre più basso nell’orizzonte.

Ma nel periodo di alta pressione ci sarà dell’instabilità atmosferica passeggera che disturberà il bel tempo. Difficile prevedere le aree interessate in modo puntuale, ma anche quando questi i fenomeni del temporale si verificheranno. Questo lo vedremo gradualmente nei prossimi giorni, anche perché la possibilità di locale brutto tempo sarà piuttosto limitata e passeggera, non essendo associata a linee di instabilità atmosferica e soprattutto perturbazioni.

Come anticipato nel titolo, dopo il periodo di alta pressione potrebbe verificarsi un drastico cambiamento del tempo, in quanto masse d’aria fredda tenderanno a posizionarsi sulla Russia europea, tendendo a sconfinare verso l’Europa orientale, anticipando decisamente il rischio di eventuali ondate di freddo precoci che potrebbero raggiungere l’Italia.

Però, a contrastare il flusso freddo da est ci dovrebbe essere una banda di sistemi di perturbati oceanici provenienti con alta probabilità dal Nord Atlantico, influenzati dall’Alta Pressione delle Azzorre.

Pertanto, se non sarà il freddo precoce proveniente dalla Russia a interessarci, avremo quello del Nord Atlantico, e ciò favorirà un abbassamento della temperatura con valori anche sotto la media del periodo. E con i fenomeni precipitativi ci sarà la possibilità di nevicate sui monti, principalmente sull’area alpina.

Più avanti nel tempo, ma andiamo oltre metà ottobre, si potrebbe verificare la prima ondata di freddo stagionale, in quanto andrebbero a coincidere una serie di condizioni atmosferiche favorevoli a impulsi verso l’Italia. Potrebbe essere un’anteprima del meteo invernale ovviamente che giunge in autunno.

In passato abbiamo avuto precocissime ondate di freddo in ottobre, peraltro anche con gelo alla fine del mese. Ma al momento siamo piuttosto distanti da tali eventi meteo, per ora ci aspetta l’alta pressione, che porterà non solo giornate soleggiate, ma anche la formazione di nebbie notturne in varie aree della Pianura Padana, segnalando che la stagione autunnale, nonostante tutto, avanza inesorabile.