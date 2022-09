Il caldo mare di Sardegna sforna temporali di forte intensità che si stanno abbattendo attualmente anche ad Alghero città, raggiungono anche il capoluogo, Sassari, investono Porto Torres. Ma è stato davvero scenografico il temporale osservato da questo pomeriggio che per altro butta giù ingenti piogge dopo i rovesci piovosi di stamattina. La situazione meteo è in evoluzione.

In due ore sono stati totalizzati 5000 fulmini, di cui per la maggior parte in mare.

Ore 22:50, altri temporali sono in formazione in prossimità delle coste nordoccidentali della Sardegna. La forte instabilità atmosferica, il mare caldo, favoriranno la genesi di groppi temporaleschi verso le regioni tirreniche.