Il sole è tornato su tutta Italia, ma il meteo ha completamente cambiato marcia. Quello di questa domenica è un risveglio davvero frizzante autunnale, si respira un’aria diversa dopo il maltempo e le tempeste di sabato. Le temperature sono precipitate su valori molto al di sotto della norma.

Le temperature minime odierne, complice il cielo sereno, sono decisamente frizzanti e in taluni casi anche di oltre 10-15 gradi inferiori a quelle dei giorni scorsi. In molti casi anche sulle pianure del Centro-Nord si sono misurati valori all’alba ad una cifra, mentre le prime gelate si sono spinte sugli altopiani alpini.

Italia: temperature minime del 18 settembre 2022

Pian Rosa -9.8

Monte Paganella -2.4

Passo Rolle 0.8

Monte Cimone 1.2

Arezzo 4.2

San Valentino Alla Muta 4.4

Firenze Peretola 6.6

Monte Settepani 6.7

Bolzano 6.9

Verona Villafranca 7.1

Ferrara 7.4

Torino Caselle 7.5

Frontone 8

Firenze 8.1

Grosseto 8.2

Ronchi Dei Legionari 8.2

Viterbo 8.2

Bergamo 8.3

Pescara 8.5

Monte Sant’Angelo 8.6

Udine Rivolto 8.6

Tempio Pausania 8.7

Rimini 8.9

Treviso 8.9

Cervia 9

Venezia 9.1

Monte Scuro 9.4

Ravenna Punta Marina 9.4

Milano Malpensa 9.6

Roma Fiumicino 9.6

Ancona Falconara 9.7

Campobasso 10

Treviso Istrana 10

Bologna 10.5

Matera 10.5

Brescia Ghedi 10.6

Roma Ciampino 10.6

Milano Linate 10.7

Pisa 10.8

Monte Argentario 11.4

Piacenza 11.4

Monte Terminillo 11.8

Alghero 11.9

Foggia Amendola 11.9

Olbia 12.2

Trieste 12.7

Decimomannu 12.8

Vigna Di Valle 12.9

Chieti San Giovanni Teatino 13.2

Civitavecchia 13.3

Serralta Di San Vito 13.3

Cagliari 13.4

Gioia Del Colle 13.4

Grazzanise 13.4

Pratica Di Mare 13.4

Torino Bric Croce 13.6

Isola d’Elba Monte Calamita 14.4

Bari Palese 15.1

Enna 15.2

Marina Di Ginosa 15.2

Napoli 15.3

Caserta 15.6

Lecce 15.6

Genova 16.2

Termoli 16.6

Santa Maria Di Leuca 16.8

Capo Palinuro 17

Ponza 17.1

Vieste 17.1

Capo Bellavista 17.2

Capo Bonifati 17.2

Bari 17.6

Capo Caccia 17.6

Capo Carbonara 18

Brindisi 18.5

Ustica 19

Capo Mele 19.6

Capri 19.6

Lamezia Terme 19.6

Catania Fontanarossa 21.3

Cozzo Spadaro 23

Reggio Calabria 23.3

Catania Sigonella 23.4

Palermo Punta Raisi 23.5

Messina 24

Trapani 24.2

Gela 24.8

Lampedusa 25.8

Le conseguenze di questa prima frustata di freddo risultano quindi del tutto evidenti. Come previsto, durante il transito del fronte freddo, la neve ha fatto la sua comparsa sulle Alpi ed anche sulle cime dell’Appennino, fino a quote prossime ai 1500 metri.

Tanti sono rimasti interdetti da un cambio così repentino, tanto da essere costretti in fretta e furia a togliere dall’armadio i primi abiti pesanti per fronteggiare il brusco calo termico, peraltro annunciato. La sensazione di freddo è stata acuita dai venti burrascosi.

Svolta verso l’Autunno e stop all’Estate

Questo improvviso arrivo dell’Autunno è da ricondursi all’aria fredda giunta fin verso l’Italia, convogliata da un profondo vortice ciclonico centrato sull’Europa Nord-Orientale. Il freddo precoce ha conquistato anche molte parti del Continente.

I flussi di correnti settentrionali, va detto, ci terranno compagnia anche nei prossimi giorni e l’aria sarà a tratti pungente. Ci attendiamo una maggiore spinta dell’anticiclone da ovest in apertura di settimana con clima gradevole. A seguire, tra martedì e mercoledì un nuovo impulso freddo da nord-nord/est riporterà variabilità e un calo delle temperature

Settembre ha quindi cambiato completamente volto e ora indietro non si torna, nel senso che è calato il sipario sull’estate settembrina che non sembrava voler mollare. Ora è Autunno per le temperature, in attesa che arrivi anche il volto piovoso della nuova stagione, pur con la preoccupazione per gli eventi estremi.