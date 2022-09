Sono oltre 100 i milioni di fulmini feriscono il suolo ogni anno nelle regioni dei Tropici causando danni all’ecosistema. I fulmini danneggiano gli alberi e la vegetazione che si trova nel raggio d’azione delle scariche elettriche.

Uno studio dimostra come la caduta di tutta questa notevole quantità di fulmini influenzi la capacità delle foreste di immagazzinare biomassa e nonché altre variabili dell’ecosistema dei Tropici.

Avevamo già un’idea approssimativa di cosa fosse l’intensità del fulmine e il campo di distribuzione in tutto il pianeta. Ma gli studi della NASA e di altre organizzazioni meteorologiche hanno evidenziato che l’area più colpita dai fulmini della Terra si trova tra il Tropico del Cancro e quello del Capricorno.

I ricercatori dello Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) di Panama ha stimato, sulla base di dati terrestri e satellitari, che sono oltre 100 i milioni di fulmini hanno colpito in media ogni anno il suolo in dei Tropici, alterando ampiamente lo stato di foreste e altri ecosistemi.

Il lavoro indica che un fulmine probabilmente uccide la metà degli alberi più grandi di una foresta panamense. In particolare, gli scienziati hanno scoperto che un fulmine danneggia un totale di 23,6 alberi e ne uccide in media 5,5 in un anno nella sola foresta di Panama.

I ricercatori si sono basati sui dati satellitari sui luoghi dove sono abbattuti i fulmini e gli effetti al suolo di circa 92 fulmini.

Hanno analizzato se esistesse una connessione tra il numero di fulmini e il tipo di ecosistema, la sua biomassa e le variabili climatiche come precipitazioni e temperatura, e hanno scoperto che i fulmini erano più diffusi nelle foreste, nelle savane e nelle aree urbane che nelle praterie, oltre che nei boschi minori e nei terreni agricoli.

Le foreste che subiscono più fulmini ogni anno hanno meno alberi di grandi dimensioni per ettaro, forse perché gli alberi di grandi dimensioni risaltano di più in altezza e più facilmente vengono colpiti dalle scariche elettriche.

Quello a cui non hanno potuto rispondere è la domanda sul perché alcuni alberi sopravvivono ai fulmini mentre altri muoiono: forse il motivo è che alcuni alberi hanno sviluppato modi per combattere una minaccia così frequente come quella dei fulmini.

