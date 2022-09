L’Estate 2022 risulta la più calda nella storia dell’Europa, secondo quanto rilevato dall’Agenzia europea Copernicus. Le ondate di calore a ripetizione e la peggiore siccità degli ultimi secondi hanno lasciato il segno. Le temperature in Europa sono state le più alte sia ad agosto che in tutto il trimestre estivo.

Questo caldo record supera l’Estate 2021, che era la più calda della serie. L’anomalia media di temperatura, rispetto al periodo 1991-2020, è risultata di +1,34°C a livello europeo, circa +0,4°C in più rispetto all’Estate precedente che deteneva il primato.

Non in tutta Europa si è trattato dell’Estate più rovente in assoluto. In Italia per esempio l’Estate 2022 si è classificata subito dietro a quella del 2003, così anche in Francia. Nel Regno Unito l’Estate 2022 si divide praticamente il primo posto con quella del 2018.

A far la differenza quest’anno è stato il caldo subtropicale che si è spesso diffuso a gran parte del Continente, con persistenti anticicloni alle latitudini centro-meridionali. Non sono mancati record clamorosi in molte parti del Continente, fra cui spiccano i primi 40 gradi della storia a Londra.

Riscaldamento del clima senza freni

Fa impressione come si battono i record con irrisoria facilità, eppure neanche vent’anni fa si viveva la famosa estate rovente del 2003, che si pensava potesse rimanere imbattuta per chissà quanti decenni. E invece siamo qua, quasi ogni anno alle prese con un’Estate sempre più calda della precedente.

La storia quindi si ripete ed è ormai innegabile una continua accelerazione di un riscaldamento globale sempre più inarrestabile. In Europa stiamo vivendo estati roventi e ondate di caldo record, a un ritmo molto più rapido che in gran parte del Pianeta.

Il grande caldo di quest’Estate ha lasciato il segno anche sul Mediterraneo, letteralmente surriscaldato con temperature degne dei Caraibi. Le alte termiche marine rappresentano poi un fattore che va ad esasperare i fenomeni violenti già avvenuti nelle ultime settimane anche sull’Italia e che si temono per l’Autunno.