Il primo weekend di Settembre si annuncia all’insegna di condizioni meteo turbolente. A causare questa condizione è il transito di masse d’aria instabile di provenienza occidentale. Queste correnti instabili contrastano con aria più calda ed umida che risale verso il Sud Italia.

Mai come in questo periodo i temporali potranno risultare insidiosi e generare nubifragi quasi dal nulla, con semplici impulsi d’instabilità non organizzati. Vediamo il dettaglio di quanto comunicato dalla Protezione Civile, con il bollettino delle zone dove sono previsti i fenomeni più intensi.

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale, settori alpini, prealpini e di pianura occidentale della Lombardia, Liguria di Levante e settori occidentali e arcipelago della Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e della Toscana e su Umbria Marche, Abruzzo centro-settentrionale e settori settentrionali del Lazio, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul versante tirrenico dell’alto Lazio.

Per la giornata di domani, Sabato 3 settembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia