Un vortice ciclonico in viaggio dal Regno Unito verso l’Europa centro-orientale continua a mantenere condizioni meteo votate ad una moderata instabilità che in queste ultime 24 ore ha concentrato i suoi maggiori effetti sulle regioni di Nordest.

Vanno meglio le cose invece al Centro dove il meteo è tornato tranquillo come del resto al Sud dove un timido respiro dell’alta pressione africana continua a mantenere condizioni di forte e calda stabilità atmosferica.

Cosa accadrà dunque nel corso di questo fine settimana?

Nella prima parte del weekend il vortice ciclonico prima citato muoverà il suo centro motore ulteriormente verso l’area balcanica. Così facendo, lungo il suo bordo più occidentale, scorreranno masse d’aria più fresca in direzione del nostro Paese specie sul lato più orientale.

Il meteo sarà dunque soggetto a qualche nota instabile a carico delle regioni di Nordest dove non saranno da escludersi improvvisi rovesci e anche qualche temporale più probabili sui rilievi alpini e sull’Appennino tosco-emiliano. Da segnalare tuttavia la possibilità che qualche fenomeno possa entro sera spingersi anche verso le limitrofe aree pianeggianti.

Proseguirà invece il bel tempo su resto del Paese fatta eccezione per qualche piccolo disturbo sul medio Tirreno (aria umida in risalita dal mare) e lungo il comparto adriatico. Questo invece per effetto dei venti più freschi che saranno inoltre alla base di un generale calo termico da nord a sud.

Arriviamo così alla Domenica quando una provvidenziale seppur graduale risalita di un promontorio di matrice africana ci garantirà un’atmosfera decisamente tranquilla su gran parte del Paese. Attenzione solo a qualche banco di nebbia in primissima mattina al Nord e a qualche isolato rovescio pomeridiano a ridosso dell’arco alpino.

E la prossima settimana? Lunedì sarà ancora una bella giornata di sole per molte regioni del Paese, preludio questo ad una ulteriore risalita dell’alta pressione africana che tornerà a dispensare tanto sole e tanto caldo per almeno 2/3 giorni.