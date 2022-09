Sta arrivando il periodo delle foglie secche, delle castagne e dei primi freddi di stagione. Forse un po’ in anticipo rispetto a questi ultimi anni nei quali il mese di settembre ci ha spesso abituati ad improvvisi ritorni del caldo, ma senza particolari eccessi.

Insomma, pare proprio che quest’anno dovremo fare a meno della classica Estate settembrina. Presto dovremo rispolverare non solo l’ombrello, ma anche gli abiti pesanti!

All’orizzonte si prepara infatti un bel guasto del tempo con l’arrivo di forti piogge, temporali. In prospettiva tornerà anche la neve in alta montagna. Questo sicuramente per la gioia dei nostri sofferenti ghiacciai. Sempre se ancora presenti vista la bollente Estate che abbiamo da poco archiviato.

La ragione di questo imminente e severo peggioramento delle condizioni atmosferiche sarà da attribuire ad un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa, il quale, con la sua parte più meridionale, comincerà ad avvolgere il nostro Paese con tutti gli annessi e connessi.

Sul fronte previsionale intanto, vi segnaliamo che nell’immediato non ci saranno ancora particolari scossoni. Nella fatti specie le giornate di Giovedì e Venerdì, trascorreranno così in un contesto ancora abbastanza stabile fatta eccezione per qualche noia a carico di alcuni angoli del Sud e del Centro.

Ingresso prepotente dell’Autunno

La marcia trionfale dell’Autunno però avrà il suo epilogo a cavallo del weekend. Già da Sabato, nubi, piogge e qualche temporale cominceranno ad interessare la Sardegna, l’area Tirrenica centrale e le aree di Nordovest, per poi muoversi verso levante tra il pomeriggio e la sera quando verranno coinvolte anche il resto del Centro, mentre rimarranno ancora in attesa le restanti regioni del Nord e il Sud.

Questione di poche ore però in quanto tra la notte e le prime ore di Domenica l’area del maltempo coinvolgerà anche tutto il Nord ed entro sera pure le zone del basso Tirreno.

Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana assai turbolento per il Sud mentre andrà temporaneamente migliorando altrove. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli ni prossimi editoriali.