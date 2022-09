L’autunno sembra essersi avviato per davvero, però, riflettendo sul meteo del passato, l’attuale cambiamento del tempo presenta dei vuoti, e anomalie. Innanzitutto, è eccessiva l’influenza delle calde acque del Mediterraneo, inoltre, sembra essere poco incisivo l’ingresso attuale di aria fredda da nord.

Poi c’è la posizione dei centri di bassa pressione che lasciano quasi all’asciutto gran parte del Nord Ovest, salvo eccezioni, si vedano i nubifragi di sabato in Liguria, non così scontati in ambito previsionale.

Sarà un peggioramento soprattutto mediterraneo quello in via di realizzazione, con fitte piogge, sino al nubifragio, se non persino anche alla locale alluvione lampo. Non pioverà diffusamente, anche al Centro, Sud Italia, Sardegna e gran parte della Sicilia, ci saranno delle aree esposte ad ovest a veder piovere. Mentre si parla diffusamente di grosse piogge attese tra il Lazio e la Campania.

Come detto, ci saranno anche ampie aree dove pioverà davvero poco o quasi niente come l’estremo Nord Ovest, così come anche tutte le regioni adriache, sempre salvo sorprese. Di queste, però abbiamo un grave precedente nelle Marche, dove non era di certo attesa la grave alluvione che poi c’è stata, per altro scaturita da diluvi inauditi avvenuti nei monti, che hanno causato allagamenti e lo straripamento di corsi d’acqua sino alla costa.

Quelle che vediamo sono le stime, le ultime disponibili, delle piogge che potrebbero cadere sino mercoledì 28, e comprendono gli effetti della perturbazione odierna e di lunedì 26.

Napoli 112 mm

Caserta 110 mm

Salerno 97 mm

Isernia 72 mm

Agrigento 61 mm

Avellino 56 mm

Gorizia, Trieste 51 mm

Campobasso 49 mm

Udine 45 mm

Trapani 43 mm

Latina 42 mm

Benevento 41 mm

Frosinone 40 mm

Caltanissetta 35 mm

Enna 30 mm

Potenza 28 mm

Perugia 25 mm

Venezia 24 mm

Prato 23 mm

Rieti 22 mm

Mantova, Ragusa, Roma, Terni 21 mm

Barletta, Firenze 20 mm

Carbonia, Foggia, Trani 19 mm

Andria, Arezzo, Iglesias, Verona 18 mm

Lucca, Oristano, Pisa, Pistoia, Pordenone 17 mm

Padova, Pesaro, Siena, Treviso, Vibo Valentia 16 mm

Sanluri 15 mm

Brescia, Catania, Matera 14 mm

Livorno, Vicenza 13 mm

Ancona, Massa, Palermo, Siracusa 12 mm

Carrara, Grosseto, Viterbo 11 mm

Belluno, Cagliari, La Spezia, Messina 10 mm

L’Aquila, Lodi, Rimini 9 mm

Brindisi, Como, Cremona, Pavia, Piacenza, Rovigo, Varese, Villacidro 8 mm

Genova, Tortolì 7 mm

Bari, Bergamo, Bolzano, Cesena, Chieti, Lecce, Milano, Monza, Reggio di Calabria, Trento, Urbino 6 mm

Forlì, Lanusei, Lecco 5 mm

Aosta, Pescara, Sassari, Savona, Sondrio, Verbania 4 mm

Alessandria, Asti, Biella, Ferrara, Novara, Tempio Pausania 3 mm

Bologna, Cosenza, Cuneo, Fermo, Macerata, Nuoro, Olbia, Ravenna, Teramo, Torino, Vercelli 2 mm

Ascoli Piceno, Modena, Parma, Reggio nell’Emilia, Taranto 1 mm