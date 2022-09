Dopo svariati giorni di instabilità e a tratti di vero maltempo autunnale, ci attende un vero e proprio ribaltone meteo nel corso del weekend, in coincidenza con l’inizio di ottobre. Il nuovo mese vedrà infatti il ritorno brusco dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo.

Improvvisamente si chiuderà la porta per le perturbazioni in modo persino inatteso, dopo che sembrava esserci una strada spianata verso l’autunno. L’anticiclone si espanderà dall’Europa Sud-Occidentale alle nazioni centrali del Continente, con massimi di pressione che si collocheranno a ridosso dell’Italia.

Il flusso atlantico sarà costretto a risalire di latitudine e probabilmente tutta la prima metà di Ottobre sarà caratterizzata da un contesto secco con assenza di piogge. L’anticiclone minaccia infatti di durare a lungo o comunque mettersi di traverso rispetto all’ingresso delle perturbazioni atlantiche alle nostre latitudini.

Torna il tepore anomalo per inizio Ottobre

L’altro elemento di anomalia sarà legato al fatto che l’anticiclone sarà supportato da una massa d’aria di matrice subtropicale, richiamata dalla concomitante presenza di una lacuna ciclonica tra l’Atlantico Portoghese e le Canarie.

Ci sarà quindi un avvio di Ottobre decisamente in controtendenza, con le temperature che saliranno sopra media. Non possiamo considerarlo un evento così anomalo e sono d’altronde famose le ottobrate romane, cioè periodi di bel tempo e mitezza nel pieno dell’autunno.

Questa fase insolitamente mite e soleggiata prenderà piede da domenica, con temperature che saliranno diffusamente al Centro-Nord fino a portarsi su valori localmente sopra i 25 gradi. Al Sud ed in Sicilia farà già caldo dai giorni precedenti, a causa dell’afflusso di correnti calde africane.

La potente rimonta anticiclonica assicurerà temperature miti, principalmente per quanto concerne i valori diurni. Qualche interferenza d’aria più fredda si farà sentire lungo le regioni adriatiche, soprattutto nei primi giorni della prossima settimana.

Il caldo più anomalo lo ritroveremo sulle alture e in montagna. Su valli e pianure ci saranno delle inversioni termiche che limiteranno parzialmente il riscaldamento dei bassi strati, come tipico dell’autunno. Il dominio dell’anticiclone potrebbe proseguire per tutta la prima decade d’ottobre, ma tenderà via via ad invecchiare.