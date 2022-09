Stiamo vivendo una fase meteorologica assai dinamica su molte regioni del Paese. Un flusso di correnti umide ed instabili di origine oceanica investe soprattutto i settori centro settentrionali dove rovesci, temporali e grandinate hanno spesso caratterizzato queste ultime 48 ore. Non ci sono per altro segnali incoraggianti nel breve termine in quanto non si intravede l’arrivo dell’alta pressione in grado di portare bel tempo significativo. Ma tutto ciò in questo periodo dell’anno, in Italia è normale.

Oggi inizia l’autunno meteorologico per convenzione internazionale, e precede quello astronomico di 3 settimane.

Detto ciò ecco che nell’immediato futuro ci sarà sicuramente spazio per altri momenti di tempo perturbato. Uno di questi ci sarà proprio in quel di Oggi, Giovedì quando piogge anche temporalesche accompagnate pure da locali grandinate colpiranno alcuni tratti del Nord Est soprattutto l’Emilia centro orientale e la Romagna e a scendere tutto il comparto adriatico del Centro e alcuni tratti di quello tirrenico.

Ma dopo parecchi giorni di tempo buono, sarà il momento di forti piogge e temporali anche per le regioni del Sud in particolare del comparto del basso Tirreno, al mattino, e quello adriatico nella seconda parte del giorno. Entro sera tuttavia, si avvertiranno importanti segnali di miglioramento a partire dalle regioni del Nord e del Centro mentre al Sud servirà sicuramente un ombrello a portata di mano fino a tarda sera e forse anche per gran parte della notte seppur in un contesto anche qui di graduale miglioramento.

Venerdì infatti sarà una giornata più calma per tutti. Il sole tornerà protagonista praticamente su tutto il Paese fatta eccezione per qualche residuo e timido disturbo più probabile nelle ore pomeridiane a ridosso dell’arco alpino occidentale e su alcuni tratti montani della Calabria.

Weekend salvo dunque? Purtroppo no! Già da Sabato mattina un nuovo impulso perturbato farà il suo ingresso sulle regioni di Nord Ovest con nuove piogge e temporali in progressivo spostamento nel corso della giornata verso il resto del Nord e gran parte del Centro.

Salvo improbabili sorprese anche la Domenica dovrà fare i conti con un meteo tutt’altro che stabile.

Entreremo tuttavia più nel dettaglio previsionale nei prossimi aggiornamenti meteo.