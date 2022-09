Sull’Italia il tempo sta per cambiare in peggio e nei prossimi giorni molte regioni del Paese dovranno fare i conti con un’atmosfera sempre più di stampo autunnale, non tanto sul fronte termico ma soprattutto su quello delle piogge. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta per i prossimi giorni in particolare per la prossima settimana.

Dopo un weekend già assai turbolento per molte aree del Centro e del Nord, già da Lunedì il tempo continuerà a mostrare segnali di forte instabilità, ma questa volta specialmente sulle regioni del Sud, mentre sulle regioni del Centro e al Nord assisteremo ad una temporanea pausa.

Tra Martedì e Mercoledì l’Italia sarà addirittura avvolta da una vasta area ciclonica che manterrà condizioni meteo ben lungi dall’essere stabili. Piogge, temporali e venti forti colpiranno gran parte del Paese soprattutto le regioni del Centro.

Nei giorni successivi l’area di bassa pressione con centro motore poco a ovest dell’Italia, proseguirà la sua azione di disturbo. Colpite ancora una volta le regioni del Centro, ma in questo frangente anche il Nord.

Il Sud invece, soprattutto tra giovedì e venerdì, risentirà di un timido respiro nord africano richiamato proprio dal vortice ciclonico. Qui oltre ad un temporaneo aumento delle temperature, il meteo si manterrà decisamente più tranquillo e difficilmente sarà necessario l’ombrello.

Questo contesto meteorologico ci accompagnerà sicuramente fino al primo step del weekend, mentre da domenica sembra probabile un ulteriore spinta verso Nord del flusso caldo proveniente dal Nord Africa. Ma di tutto ciò ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni.