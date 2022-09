L’anticiclone africano tornerà all’assalto dell’Italia ed è una condizione meteo che abbiamo vissuto a lungo negli ultimi mesi. Ora pensavamo di esserci lasciati tutto alle spalle, invece la caldissima Estate 2022 ha ancora residue cartucce da sparare.

Il declino dell’Estate stenta a manifestarsi pienamente e dunque c’è spazio per una nuova poderosa fiammata di caldo africano. La rimonta dell’anticiclone verso il Mediterraneo scaturirà per la profonda depressione in ulteriore approfondimento tra le Isole Britanniche ed il Golfo di Biscaglia.

L’alito d’aria rovente, che già inizia a farsi sentire sulle due Isole Maggiori, risalirà in parte sull’Italia nei primi giorni di settimana e si farà sentire al Centro-Sud con uno scenario da caldo estivo. I picchi di calore più alti resteranno relegati tra Sicilia e Sardegna, dove localmente si toccheranno i 38 gradi.

Nella seconda parte di settimana la depressione atlantica romperà gli indugi, espandendo le proprie grinfie perturbate verso est sull’Europa Centro-Occidentale. Ci saranno delle conseguenze anche sull’Italia, con un fronte legato alla depressione che avanzerà prima al Nord e poi anche sul Centro Italia.

Questo assalto perturbato si contrapporrà all’anticiclone africano, il quale potrebbe opporre notevole resistenza e reggere per il resto della settimana all’estremo Sud e sulle due Isole Maggiori. Avremo quindi un’Italia spaccata in due per più giorni, fra il maltempo al Nord ed il caldo rovente al Sud.

Temporali ed aria più fresca all’assalto dell’Italia

I contrasti termici tra l’aria atlantica e quella africana saranno esplosivi e questo mix incentiverà il rischio di fenomeni temporaleschi estremi lungo l’area di contatto tra le due masse d’aria. Ciò significa che dovremo mettere in conto forti temporali al Centro-Nord.

Nel corso del weekend del 10-11 Settembre la saccatura depressionaria nord-atlantica potrebbe affondare più decisa sull’Italia, smantellando così l’anticiclone africano. Il caldo potrebbe essere spazzato via anche dall’estremo Sud, con ritorno a condizioni climatiche più tipiche di Settembre.

Nel seguito l’attività dei Cicloni Atlantici inizierà a mostrarsi molto vivace. Non è da escludere che le perturbazioni atlantiche trovino finalmente una via di fuga verso l’Europa e iniziare ad affondare sul Mediterraneo, avviando la strada che porta verso l’Autunno.