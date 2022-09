Dopo un weekend dal meteo movimentato, la seconda settimana di Settembre sarà caratterizzata dalla riscossa dell’anticiclone africano che porterà una fase di caldo tardivo. La rimonta del promontorio anticiclonico sarà favorita dall’ulteriore approfondimento di un vortice ad ovest del Regno Unito.

Ci sarà così qualche giorno di tempo più stabile un po’ ovunque, grazie al rinforzo dell’anticiclone. Il richiamo d’aria calda di matrice sahariana, verso il bacino del Mediterraneo, invaderà in modo più marcato parte dell’Italia, con effetti massimi all’estremo Sud e sulle due Isole Maggiori.

L’impennata termica porterà quindi uno scenario dai connotati tipicamente estivi. Il grande caldo salirà in cattedra e si intensificherà sin verso metà settimana al Centro-Sud. La colonnina di mercurio si spingerà fin verso i 35 gradi e più, valori davvero notevoli per il periodo.

La soglia dei 40 gradi si potrebbe toccare soprattutto in Sicilia, senza escludere picchi anche superiori. L’ondata di caldo settembrina dovrebbe essere meno forte rispetto a quanto si prospettava nelle proiezioni di alcuni giorni fa.

Caldo lentamente spodestato dai temporali e dal fresco atlantico

Il Nord Italia resterà invece ai margini dell’ondata di caldo e risentirà gradualmente dell’avvicinamento della depressione atlantica. Dopo un avvio di settimana stabile, il tempo andrà deteriorandosi, in vista di una probabile fase di maltempo tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre.

Lo scontro micidiale fra l’aria calda africana e quella più fresca oceanica si svilupperà proprio sulle regioni settentrionali, esaltando notevolmente il peggioramento che rischia di essere pericoloso per la lenta evoluzione. Ci dobbiamo attendere di nuovo forti temporali e grandine

L’Italia sarà spaccata in due, visto che nel momento dei temporali al Nord ci sarà presumibilmente il picco dell’avvezione calda al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. I temporali potrebbero poi gradualmente scivolare anche sul Centro Italia, anche qui con fenomeni violenti per la confluenza con l’aria calda afro mediterranea.

Quanto durerà il caldo? In base alle ultime proiezioni, nel weekend fra il 10 e l’11 Settembre il caldo potrebbe battere in ritirata anche dall’estremo Sud, per l’ingresso più deciso delle correnti fresche nord-atlantiche pilotate dalla saccatura che sposterà il proprio fulcro tra la Scandinavia ed il Centro Europa.