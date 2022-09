Non gli è bastato sapere di essere stato la causa di una delle estati più calde di sempre. Ora l’anticiclone africano pare abbia tutte le intenzioni di riprendersi l’egemonia sul mare nostrum provocando l’ennesima ed insolita ondata di caldo che potrebbe coinvolgere gran parte dello stivale.

Nonostante stiamo comunque vivendo un contesto meteo assai turbolento per alcuni regioni d’Italia, l’alta pressione sub-sahariana non hai messo di osservare con attenzione cosa accadesse sullo scacchiere europeo. Insomma, in una sorta di vigile attesa, ha sempre continuato a corteggiare il Bel Paese specialmente le aree del Sud e le due isole Maggiori.

Al momento infatti la sua presenza si limita ad interessare parzialmente questi angoli d’Italia mentre al Nord e su parte del Centro il sole e il caldo sono spesso minati da parentesi temporalesche e anche ovviamente meno calde.

Questo contesto meteo climatico sarà comunque destinato a subire un bel cambiamento proprio con l’inizio della prossima settimana quando ci attendiamo un vero e proprio colpo di coda dell’estate con il ritorno al bel tempo praticamente ovunque e temperature in forte ripresa.

Per capire la ragione per la quale tornerà in auge il grande caldo africano dobbiamo spostare la nostra attenzione in Atlantico dove un profondo vortice ciclonico punterà dritto verso l’area di mare al largo delle coste portoghesi attivando così l’ennesima risalita di caldi venti in arrivo direttamente dalle ardenti terre desertiche del Sahara.

E’ sempre il medesimo copione che si ripete ogni volta che l’Italia si prepara ad affrontare la classica ondata di caldo africano. Fortunatamente non siamo nel cuore dei mesi di Luglio e di Agosto e questo giocherà a favore di un’andata meno intensa e soprattutto duratura rispetto ai mesi tipici dell’estate.

Tuttavia da Lunedì 12 il caldo farà comunque sul serio a partire dalle regioni del Sud e del Centro con punte di temperatura ben superiori alla media climatologica. Le temperature saranno comunque destinate a salire anche al Nord in un contesto pure qui abbastanza stabile.

Fino a tutto Mercoledì 14 l’Italia sarà avvolta da un’atmosfera abbastanza stabile ma soprattutto molto calda specie sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole Maggiori, mentre al Nord ci sarà qualche temporale pomeridiano in più in un contesto termico meno bollente.

Occhi puntati invece in quel di Giovedì 15 quando il vortice prima citato muoverà il suo baricentro dalla Penisola Iberica verso l’area del Mediterraneo aprendo così la strada ad un nuovo periodo sul fronte meteo climatico con il ritorno del brutto tempo e con temperature in forte flessione da Nord a Sud. Attendiamo conferme.