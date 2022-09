La circolazione fresca, che attualmente domina il meteo sull’Italia, lascerà spazio ad un cambiamento di circolazione sul finire della settimana. Ci sarà un rinforzo dell’anticiclone a carattere solo temporaneo, costretto poi a soccombere per l’avanzata di una perturbazione atlantica.

La parentesi di meteo stabile durerà quindi molto poco, con meteo che andrà deteriorandosi fin da sabato. Una circolazione ciclonica si andrà ad approfondire sull’Europa Occidentale, generata dall’affondo di un vortice d’aria fresca dal Nord Atlantico.

Un sistema perturbato si andrà così ad organizzare in seno a quest’area ciclonica e punterà l’Italia perlomeno con la sua parte più avanzata. Non tutta la Penisola sarà coinvolta dal peggioramento, ma gli ultimi aggiornamenti hanno comunque anticipato l’ingresso del fronte.

L’ultimo weekend di Settembre si annuncia quindi parzialmente bagnato e sarà necessario l’ombrello in alcune regioni. Quella in arrivo sarà una vera perturbazione che porterà le tanto agognate piogge, ma non mancherà il rischio di fenomeni violenti per via della tanta energia a disposizione con i mari molto caldi.

Le zone colpite dal maltempo

Già nel corso di sabato le prime piogge raggiungeranno le regioni di Nord-Ovest e l’Alta Toscana, divenendo anche intense entro fine giornata tra il Piemonte e la Liguria. Sul resto d’Italia l’avvio di weekend sarà piuttosto soleggiato, con temperature in aumento per il richiamo di correnti meridionali prefrontali.

La perturbazione si troverà a fronteggiare la resistenza imposta dall’anticiclone. C’è quindi incertezza sull’evoluzione per la domenica delle elezioni. Presumibilmente avremo una Penisola spaccata in due, con le piogge che interesserebbero il Nord senza escludere fenomeni intensi soprattutto sul Levante Ligure.

Piovaschi e rovesci raggiungeranno anche le regioni centrali, soprattutto i versanti tirrenici. I fenomeni più intensi interesseranno la Toscana Settentrionale. Il resto del Centro Italia ed il Sud resterebbero all’asciutto grazie alla maggiore protezione dell’anticiclone.

Questo primo impulso frontale potrebbe poi fare da apripista a successive perturbazioni, che avrebbero così modo di colpire in modo più efficace l’Italia da inizio prossima settimana. Se quest’evoluzione fosse confermata, il vero Autunno entrerebbe prepotentemente in scena.