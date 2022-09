Settembre è appena iniziato, in uno scenario meteo particolarmente movimentato. Altri colpi di scena sono in arrivo per l’imminente weekend. Un vortice di bassa pressione sta scivolando dall’Islanda verso l’area immediatamente ad ovest delle Britanniche, sostituendo l’alta pressione presente in precedenza.

Questa voragine depressionaria non farà altro che accentuare per un verso il flusso instabile sud-occidentale che spingerà anche verso l’Italia, ma dall’altro lato innescherà la rimonta del promontorio anticiclonico nord-africano verso il Mediterraneo Centrale.

L’Italia si troverà contesa tra le due distinte circolazioni. Il Centro-Nord risentirà dell’influenza della depressione atlantica, mentre il Sud vedrà il crescente afflusso di correnti calde dal Nord Africa con temperature in risalita.

Questo significa che andremo verso un weekend compromesso su parte dell’Italia. Almeno due impulsi d’instabilità colpiranno con violenti rovesci buona parte del Centro-Nord, anche se pioverà in maniera discontinua trattandosi di acquazzoni temporaleschi.

Temporali anche di forte intensità

Il contesto sarà favorevole a fenomeni anche violenti, con locali nubifragi accompagnati da grandine a causa dei contrasti in gioco. Da notare che i mari sono ancora molto caldi ed è un ulteriore surplus di energia a disposizione. Non sarà quindi nulla di tipicamente autunnale.

Sabato il grosso delle precipitazioni interesserà dapprima il Nord-Ovest e la Toscana, con fenomeni poi in propagazione al resto del Nord, all’Umbria, alle Marche ed all’Alto Lazio. L’ulteriore impulso instabile atteso domenica scorrerà a latitudini un po’ più basse, colpendo più direttamente le regioni centrali.

In tutto questo scenario così turbolento, il Sud resterà decisamente più ai margini. Tuttavia domenica non mancherà qualche rovescio temporalesco in movimento dalla Sardegna verso la Campania e l’alta Puglia. L’afflusso di correnti calde africane farà salire le temperature fino a picchi di 36-38 gradi.

In conclusione, il maltempo del weekend darà la sensazione di un’avanzata dell’Autunno in alcune regioni, a fronte dell’Estate che non vuol mollare la presa al Sud. Va peraltro evidenziato che l’anticiclone africano sarà protagonista della prossima settimana, con un’influenza maggiore sull’Italia.