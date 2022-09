Quando parliamo di meteo estremo è quello che vedremo questa settimana, anche se non in tutta Italia nella medesima misura. Spostandoci verso la parte meridionale dell’Italia, e poi soprattutto su Sardegna e Sicilia, si verificherà l’ondata di caldo con i picchi massimi di temperatura. Ne abbiamo già parlato in alcune aree si potrebbero raggiungere anche i 40 °C. Dopodiché ci sarà un sensibile abbassamento di temperatura soprattutto nel settore adriatico, ma anche su Sardegna e Sicilia i valori saranno sensibilmente ridimensionati portandosi su temperature decisamente ottimali.

Ben diversa sarà l’evoluzione nel settore adriatico, e soprattutto nel nord-est, dove una lingua d’aria fredda proveniente dalle regioni polari, seppur attenuata, lambirà quest’area, determinando un sensibile peggioramento associato a precipitazioni che potrebbero assumere forte intensità.

Un evento meteo inedito da mesi sarà il vento di Bora che soffierà violento a partire dal Golfo di Trieste, portando un fortissimo abbassamento della temperatura specialmente se si considera l’ondata di caldo precedente. La Bora si estenderà anche all’alto Adriatico e l’Emilia Romagna, cancellando, forse all’apparenza ogni traccia d’estate.

E con la Bora, oltre che l’abbassamento di temperatura, stavolta ci sarà maltempo, peraltro esaltato notevolmente dalle temperature elevate preesistenti e quelle del mare ancora estive.

Al momento vediamo la possibilità di precipitazioni abbondantissime, persino sotto forma di nubifragio, con pioggia della durata anche di alcune ore. Inoltre, sono da mettere in conto forti temporali con tempeste elettriche, la caduta di grandine anche di medie dimensioni, peraltro anche abbondantissima tanto da ricoprire qua e là il paesaggio di bianco.

E come citato prima, con l’abbassamento di temperatura, soprattutto nel settore orientale delle Alpi cadrà la neve. Neve che cadrà nei rilievi alpini del Trentino-Alto Adige, del Veneto del Friuli, e appena a est dell’Italia sui Balcani, dove la neve però scenderà a quote inferiori.

A questo punto si avrà la sensazione del fine estate, e dell’arrivo di un brusco meteo autunnale. Ma se questo cambiamento del tempo potrebbe sancire un’interruzione, o forse la fine dell’estate per le regioni settentrionali italiane, e quindi l’avvio verso un clima prossimo quello autunnale. Ci sono parecchie incognite per il seguito.

Nel Nord Italia il cambiamento dal caldo al clima più fresco, in questo periodo avviene molto più velocemente rispetto altre regioni d’Italia.

Tuttavia, l’inclemenza e la variabilità atmosferica potrebbero determinare improvvise novità meteo che attualmente non siamo in grado di stabilire. Anche se nel frattempo i modelli matematici stagionali indicano una tendenza verso la svolta autunnale.