Prima il sole, poi di nuovo nubi, la pioggia e anche qualche temporale. Insomma, il tempo per ora non si rimette anche se proprio a cavallo del prossimo weekend le cose potrebbero cambiare o meglio virare verso il bel tempo nonostante non sarà così per tutti.

Ma andiamo con ordine. Intanto sull’Italia il quadro meteorologico sarà destinato a subire un nuovo e severo peggioramento a cavallo delle giornate di Giovedì e Venerdì con il ritorno di piogge intense e forti temporali che colpiranno soprattutto il comparto tirrenico, ma anche molte aree del Nord. Resterà all’asciutto e con qualche occhiata di sole il Sud.

Passata l’ennesima sfuriata di Giove pluvio, Ecco che da Sabato la pressione comincerà ad aumentare sul nostro Paese. Tuttavia l’inizio del weekend sarà ancora un po’ turbolento per le regioni del Centro e parte del Sud, mentre al Nord saranno probabilmente necessari già gli occhiali da sole in quanto le schiarite si faranno via via sempre più ampie. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà poi destinato a migliorare anche sulle regioni del Centro, mentre arriverà un po’ pioggia anche sul resto del Sud.

La Domenica invece si aprirà già ben soleggiata su gran parte del Paese anche se non mancherà qualche residuo e timido disturbo sul distretto tirrenico della Calabria e su alcune zone della Sicilia. Attenzione solo al Nord dove nel pomeriggio avvertiremo un aumento delle nubi specie a ridosso dei rilievi alpini dove sulle aree di confine dove verificarsi anche breve nevicata. Tutto ciò a causa dell’avvicinarsi di un freddo vortice ciclonico dal Nord Europa.

Insomma, tutto sommato vivremo un giorno di festa molto stabile, a tratti assolato e con temperature in timido rialzo, quel che basta per riportare un clima diurni gradevolmente mite.

Dando poi uno sguardo a prua, ecco che con l’inizio della nuova settimana il vortice freddo muoverà verso l’area dei vicini Balcani, ma senza provocare particolari effetti sul nostro Paese dove una coraggiosa alta pressione di matrice sub-tropicale manterrà un contesto meteo abbastanza stabile. Ne riparleremo.