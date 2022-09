Dopo un primo tentativo durante lo scorso weekend di conquistare il nostro Paese, l’Autunno per ora si è messo in evidenza solo sul fronte termico in quanto il tempo risulta ancora abbastanza stabile su gran parte del Paese.

Tuttavia all’orizzonte si intravede l’arrivo di un serio peggioramento del meteo con l’Autunno pronto a buttarsi alla conquista dell’area mediterranea e questa volta con buone probabilità di successo.

Se fino a Venerdì il quadro meteorologico non mostrerà segni particolari, non si potrà certo dire la medesima cosa su quanto accadrà proprio a cavallo del fine settimana quando un minaccioso vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa punterà dritto verso il nostro Paese accompagnato da una perturbazione carica di maltempo.

Già da Sabato mattina le prime avvisaglie di un imminente peggioramento delle condizioni atmosferiche si noteranno sulle regioni di Nordovest, sulla Sardegna e sull’area tirrenica centrale dove troveremo un cielo già assai sporco da una densa nuvolosità.

Con il passare delle ore, specie dal primo pomeriggio, su questi settori arriveranno pure le prime piogge localmente anche a sfondo temporalesco mentre inizierà ad aumentare la nuvolosità anche sul resto del Centro e del Nord dove entro la tarda serata e le prime ore della notte arriveranno anche qui piogge sparse e qualche temporale.

Sarà questo il preludio ad una Domenica assai perturbata per molte regioni del Paese specialmente per quelle centro-settentrionali dove il giorno di festa trascorrerà all’insegna delle prime vere piogge autunnali che a tratti potranno anche assumere carattere di forte intensità in particolare sulle regioni del Centro.

Meglio andranno le cose invece per le regioni del Sud dove solo sul nord della Campania ci attendiamo una maggior nuvolosità e qualche locale piovasco.

Con l’inizio della prossime settimana, l’Italia si troverà alla prese con la prima circolazione ciclonica di stampo Autunnale che porterà ad una fase di forte maltempo e ancora una volta a carico delle regioni centrali, ma con piogge importanti e diffuse anche su tutto il Nord. Entro sera poi, il meteo sarà destinato a peggiorare anche al Sud specialmente sul distretto tirrenico.

Se tutto verrà confermato questo severo peggioramento comincerà a dare qualche segnale di attenuazione tra Martedì e Mercoledì nonostante l’atmosfera sarà ben lungi dal tornare stabile. Anzi, da Giovedì le cose potrebbero nuovamente aggravarsi. Ma di questo vi daremo più dettagli nei prossimi aggiornamenti.