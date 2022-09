Agosto è finito! Un mese caratterizzato da una prima parte caldissima e secca ed una seconda sempre meno calda e via via più instabile. Sarà all’insegna di questo contesto l’inizio del nuovo mese di Settembre pronto però a proporci inaspettati scenari. Oggi, per altro, inizia l’autunno meteorologico che precede di tre settimane circa quello astronomico.

Se fino a tutto il weekend il meteo si manterrà comunque incerto, foriero di nuovi rovesci e temporali, non si potrà dire la medesima cosa per l’inizio della prossima settimana quando, ad un redivivo anticiclone africano, verrà servita sul piatto d’argento la ghiotta occasione per riprendersi una buona fetta dell’area mediterranea.

A dargli questa nuova opportunità ci penserà una profondo vortice ciclonico che dal nord Atlantico muoverà le sue spire al largo delle coste portoghesi richiamando così un flusso di correnti molto calde in risalita delle roventi terre sahariane.

Ed ecco dunque il giusto meccanismo per l’ennesima rimonta di un promontorio nord africano pronto ad avvolgere gran parte del nostro Paese. Le zone più colpite dal ritorno del grande caldo saranno quelle del Sud e del Centro, mentre il Nord sarà interessato in forma più marginale. Sulle regioni settentrionali infatti, continueranno ad affluire aliti più umidi e meno caldi provenienti dalla stessa circolazione ciclonica ad ovest del Portogallo.

A proposito, la formazione di uragani simil tropicali nelle Isole Azzorre è un pessimo presagio meteo.

L’Italia si troverà così alle prese con l’ennesima divisione tra il Nord e il resto del Paese. Ciò comporterà, per le regioni settentrionali, un contesto meteo non solo meno caldo, ma al tempo stesso anche meno stabile. Insomma, tradotto in soldoni, su queste regioni l’atmosfera continuerà a proporci qualche nota d’instabilità specialmente a ridosso dei monti.

Tornerà invece l’estate sul resto del Paese dove un ritorno ben evidente alla stabilità atmosferica per gran parte della settimana, ci riserverà parecchie ore di sole e soprattutto di grande caldo. Le temperature infatti saranno in forte aumento specialmente al Sud e sulle due isole Maggiori. Qui le colonnine di mercurio saliranno fino ad avvicinarsi per l’ennesima volta alla soglia dei 37-42°C o forse anche di più!

Ben tornata estate!