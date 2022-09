L’ultimo scorcio di Settembre, subito dopo l’equinozio d’Autunno che cadrà il giorno 23, promette una svolta meteo davvero radicale. L’attuale circolazione d’aria fresca, proveniente dai Balcani, sarà soppiantata dal primo assalto del maltempo di stampo autunnale legato ad una depressione atlantica.

Già dal prossimo weekend l’anticiclone, attualmente presente tra l’Atlantico e l’Europa Occidentale, sarà bucato dall’affondo della saccatura in discesa dal Nord Atlantico. Un’area depressionaria, a seguito del cedimento anticiclonico, si svilupperà a ridosso della Penisola Iberica.

Questo vortice ciclonico accompagnerà una prima perturbazione che si approssimerà all’Italia, sospinta da correnti sud-occidentali in quota e di scirocco al suolo. Le piogge autunnali investiranno il Nord e probabilmente il Centro Italia a cavallo fra sabato 24 e domenica 25 Settembre.

Il fronte avrà modo di incattivirsi nel suo movimento verso l’Italia, per via di correnti caldo umide di matrice nord-africana e a causa dei mari ancora molto caldi. Qua e là si potranno sviluppare temporali anche violenti, specie tra la Liguria e le aree del medio ed alto versante tirrenico.

Prossima settimana Italia bersaglio di perturbazioni

Questo primo assalto perturbato potrebbe creare i presupposti per l’apertura di una fase autunnale, facendo da apripista per ulteriori sistemi frontali. All’inizio della nuova settimana la saccatura atlantica potrebbe ricevere manforte dall’affondo di un ulteriore rifornimento d’aria fredda dalle alte latitudini.

Lungo questo corridoio freddo si insinuerà un vortice ben più strutturato e profondo, che potrebbe puntare il Mediterraneo Centro-Occidentale pilotando nuove attive perturbazioni che potrebbero determinare a tratti condizioni di maltempo.

Non si prevede quindi nulla di buono per la prima parte della prossima settimana. Il viavai di perturbazioni porterà davvero ad un autunno anticipato su gran parte d’Italia, se verrà confermata questa tendenza. Tra l’altro ci sarebbe occasione per l’arrivo di nuove nevicate sulle Alpi sino a quote medie.

Il meteo davvero autunnale di fine Settembre potrebbe quindi comportare degli scenari che non si sono praticamente mai visti nel corso di tutto lo scorso Inverno ed anche in Primavera. Le precipitazioni sarebbero pertanto molto utili a dare un’ulteriore mazzata, forse definitiva, alla grande siccità.