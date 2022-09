Chi sperava nella classica Estate settembrina sarà fortemente deluso in quanto nel corso della prossima settimana il meteo sarà ben lungi dal tornare stabile e mite. L’assenza di una figura alto pressoria in grado di garantirci la stabilità atmosferica, manterrà il nostro Paese in balia di un meteo spesso instabile e tratti anche perturbato.

Si profila dunque un finale di Settembre dai sapori tipicamente autunnali con l’arrivo di nuove piogge, altri temporali e addirittura la neve sulle nostre montagne nella fattispecie su quelle del Nord.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di tracciare un’attendibile linea di tendenza considerando però che stiamo comunque parlando di un medio termine e dunque un periodo previsionale soggetto a possibili cambiamenti.

Partiamo ovviamente da Lunedì 26 quando l’Italia dovrà fare i conti con una circolazione ciclonica che manterrà condizioni di tempo fortemente perturbato specialmente sul lato tirrenico del Centro e fino alla Campania. Viste le intense ed abbondanti precipitazioni che potrebbero cadere, su queste zone si andrà a creare un moderato rischio idrogeologico e dunque una situazione potenzialmente pericolosa.

Altre piogge, seppur meno importanti, bagneranno molti angoli del Nord in particolare l’area centro-orientale con anche qualche spruzzata di neve sui rilievi alpini, ma a quote alte. Al Sud invece avremo una moderata variabilità fatta eccezione per la Campania interessata da piogge e rovesci.

Anche il Martedì 27 trascorrerà sotto il segno del brutto tempo, dapprima al Centro e al Nord ed entro sera anche su gran parte del Sud. Il tutto sarà inoltre condito da un deciso rinforzo dei venti occidentali che colpiranno in forma più evidente il versante tirrenico. Caleranno poi le temperature su tutto il Paese e potrà cadere di nuovo la neve sui rilievi alpini sopra i 1500/1600m.

Tra Mercoledì 28 e Giovedì 29 la circolazione di bassa pressione intorno all’Italia perderà un po’ della sua energia favorendo condizioni meteo meno perturbate. Tradotto in soldini, nonostante qualche generosa schiarita assolata sparsa qua e la, sarà comunque d’obbligo tenere un ombrello a portata di mano.

Sarà questo il preludio ad un ritorno al bel tempo? Assolutamente no! Se tutto verrà confermato infatti, già da Sabato 30 il tempo sembra destinato a subire un nuovo peggioramento a conferma di una stagione autunnale sempre più conclamata. A tal proposito ci aggiorneremo nei prossimi giorni.