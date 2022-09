Dopo l’allontanamento dell’anticiclone delle Azzorre dal nostro Paese, il quadro meteorologico sta subendo un drastico cambiamento. Ora a dominare la scena sull’area del Mediterraneo sarà il flusso nord atlantico con il suo carico di perturbazioni che daranno tanto filo da torcere a parecchie regioni.

Un prima perturbazione sta attraversando le regioni del Centro e del Nord proprio in questo weekend. Tuttavia anche con l’inizio della prossima settimana l’atmosfera non sembra abbia nessuna intenzione di tornarsene tranquilla. Anzi! Già da Lunedì e Martedì, ad esempio, ci sarà spazio ancora per una fase di forte maltempo che andrà a concentrare i suoi maggiori effetti su alcuni tratti del Centro, ma soprattutto sui distretti del basso Tirreno dove forti piogge e temporali andranno avanti per parecchie ore elevando così il rischio che si verifichino problemi di carattere idrogeologico.

Sul resto del Paese registreremo un contesto meteo all’insegna della forte variabilità. Per capirci meglio, non fatevi illusioni se vedrete aprirsi qualche improvvisa schiarita in quanto tanto improvviso sarà il ritorno di qualche rovescio.

Notizie più confortanti arrivano invece per le giornate di Mercoledì e Giovedì quando cominceranno ad allentarsi le forte note di maltempo. Tuttavia non entreremo di certo in un contesto di nuovo stabile e soleggiato. e l’ombrello, gioco forza, sarà d’obbligo specialmente sulle regioni centrali e del Mezzogiorno.

Ma questa temporanea e soprattutto relativa tregua dal forte maltempo avrà vita breve in quanto una nuova minaccia, in arrivo ancora una volta da Nord Europa. inizierà nuovamente a disturbare il meteo a partire dal Nordovest e dal comparto del basso Tirreno.

Sarà dunque questo il preludio ad un ennesimo fine settimana, l’ultimo di settembre, destinato a trascorrere sotto nubi sempre più minacciose e pronto a mantenere l’Italia sotto un’atmosfera da pieno Autunno.