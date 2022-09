Siamo ancora molto lontani da un ritorno alla tranquillità atmosferica. Anzi, prepariamoci al transito di una nuova perturbazione che riporterà la pioggia su alcune regioni del nostro Paese.

Ora che l’anticiclone delle Azzorre ha preso posizione in pieno Atlantico e quello africano non dà più segni di vita da giorni, il nostro Paese viene bersagliato dalle correnti nord atlantiche nel cui letto scorrono a fasi alterne numerose perturbazioni.

Una di queste ha colpito molte regioni d’Italia a cavallo del weekend insistendo anche per la giornata di Lunedì portando parecchio maltempo dapprima sulla Sardegna, poi su gran parte dell’area tirrenica del Centro, al Sud e sulla Sicilia. Il tempo è andato migliorando invece al Nord dove per alcune ore si è potuto persino godere di un generoso soleggiamento.

Ora però ci prepariamo a fare i conti con una nuova perturbazione che ha già raggiunto alcuni settori del Nordest pronta a riportare altre piogge anche sul comparto tirrenico.

Questo contesto ci accompagnerà sia per la giornata di Martedì 27 sia per quella di Mercoledì 28. Andranno meglio invece le cose sulle regioni di Nordovest e su gran parte del comparto adriatico. Anche al Sud il meteo non sarà malaccio ma qui consigliamo un ombrello a portata di mano.

Purtroppo le notizie riguardo al brutto tempo non finiscono qui! Tra Giovedì 29 e Venerdì 30 è ormai certo l’arrivo di una terza perturbazione per altro anche piuttosto intensa che dovrebbe colpire ancora una volta specialmente le aree del Nordest e tutto il settore tirrenico.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti.