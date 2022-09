Non vi è dubbio ormai che il Mediterraneo sia il protagonista del tempo atmosferico italiano di questo tempo. Le condizioni meteo sono fortemente influenzate dalle nubi che si formano sui mari e che poi si portano sulla terraferma. Sarà pur vero che è un fronte perturbato giunto dall’Oceano Atlantico ad aver innescato il meccanismo del tempo che fa, e che ha cambiato completamente le condizioni meteo durante il fine settimana.

Le temperature superficiali del Mar Mediterraneo misurano valori superiori alla media. Questo lo avete sentito numerose volte. Ciò vuol dire che con il calore e umidità questo bacino genera quella forza necessaria per sviluppare sistemi nuvolosi talvolta particolarmente intensi, ma parecchio imprevedibili nella loro evoluzione.

Il maltempo che ha interessato il sud del Lazio e la Campania era stato individuato dai modelli matematici, così come pure le grandi piogge che si sono avute nella Toscana soprattutto del centro-sud. E parliamo di accumuli di pioggia anche superiori ai 200 mm. Si tratta di grosse piogge che interessano territori dove negli ultimi mesi era piovuto molto poco.

Anche in queste ore osserviamo lo sviluppo di temporali sul mare come se ci fosse una catena di montaggio che li rigenera. Altro non è che l’energia rilasciata dal Mar Mediterraneo con il suo calore. Le temperature dell’aria sono in diminuzione, tuttavia, persistono valori assai miti nelle regioni del Centro-Sud, con valori notturni anche attorno 20 °C se non oltre. Inoltre, c’è un tasso di umidità molto elevato che non può che è prossimo a livello di saturazione dell’aria.

In un tale contesto alla minima instabilità atmosferica avremo temporali improvvisi anche forti. Per fortuna in Italia non abbiamo visto temporali particolarmente cattivi come quelli che si sono verificati questi giorni nelle Isole Baleari, dove oltre che nubifragi ci sono state violentissime cadute di grandine che hanno procurato molti danni.

E tutto questo è generato dal Mar Mediterraneo, che anziché dalle originarie pioggerelle genera temporali a catena, che seppur distribuiti a macchia di leopardo danno piogge intense, quelle autunnali, anche se in media sono più marcate.

E la tropicalizzazione del clima di questo autunno la vediamo nelle poche piogge del Nord Ovest italiano, eccello la Liguria che viene influenzata, per l’appunto, dal Mar Mediterraneo.