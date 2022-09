Cambia tutto nei prossimi giorni. Passeremo infatti da un colpo di coda dell’Estate ad un contesto tipicamente autunnale. Sul Nord Europa infatti è presente un profondo vortice ciclonico che tra Venerdì e Sabato provocherà la discesa di un fronte d’aria molto fredda pronta a provocare una vera e propria metamorfosi sul fronte meteorologico e climatico.

Piogge, temporali, vento e temperature in crollo ci accompagneranno così fino a tutta la giornata di Sabato mentre da ovest avanzerà un redivivo anticiclone delle Azzorre pronto a fare di tutto per riportare la stabilità atmosferica sul nostro Paese.

Tuttavia, dopo un’illusoria Domenica di sole, con l’inizio della settimana il vortice ciclonico nord europeo inizierà a scendere di latitudine puntando il comparto più orientale dell’area balcanica. Nonostante non si dirigerà verso il nostro Paese la sua vicinanza sarà sufficiente per continuare ad inviare masse d’aria fresca verso le zone più orientali d’Italia.

Tradotto in soldoni? Avremo un contesto meteo abbastanza tranquillo e in gran parte soleggiato sulle regioni di Nord ovest e su tutto il comparto tirrenico centro-meridionale mentre sulle regioni di Nordest e lungo tutto il versante adriatico l’atmosfera non riuscirà a godere di una totale stabilità atmosferica e con il passare delle ore, specialmente in quelle del pomeriggio, potranno formarsi improvvisi annuvolamenti associati a qualche rovescio sparso.

Martedì, nonostante la continua pressione dell’anticiclone delle Azzorre, il meteo non subirà grossi scossoni con ancora i settori più orientali che accuseranno un contesto meteo non molto affidabile e dunque sempre soggetto a qualche improvvisa nota stonata specialmente sui rilievi del Centro e sui rispettivi litorali adriatici.

Le cose invece, potrebbero ulteriormente stabilizzarsi da Giovedì quando l’anticiclone delle Azzorre riuscirà finalmente a spostare il suo asse centrale verso l’intera area del mediterraneo regalandoci così una sorta di estate settembrina caratterizzata da tempo stabile e clima gradevole nelle ore centrali del giorno e del pomeriggio.