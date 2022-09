Troppa pioggia in brevi periodi è quella che viene prevista dei modelli matematici. Il peggioramento si farà strada soprattutto tra sabato e domenica, con piogge e temporali che potrebbero assumere in diverse località forte intensità, e in talune essere persino persistenti. Staremo a vedere dove le piogge potrebbero colpire con maggior eccesso. In queste aree si potrebbero verificare anche dei problemi di dissesto idrogeologico.

D’altronde stiamo andando verso quel periodo dell’anno dove ci sono maggiori eventi di pioggia che talvolta assumono intensità ed entità che sono causa di allagamenti.

E siffatto cambiamento meteo segue a ruota perfettamente quanto veniva prospettato dai modelli matematici stagionali, di cui più volte gli avevamo il passato parlato in questo nostro portale di meteorologia. Segno che tali previsioni, in una veduta insieme, possono avere un ottimo contributo di affidabilità.

Ora come ora, poniamo l’attenzione rivolta all’eccessiva possibile piovosità, questa appare rilevante su varie regioni rivolte a Occidente. I mari, anche se gradualmente perdono calore, segnano temperature molto superiori alla media, e questo eccesso termico si traduce in elevata umidità durante il passaggio di masse d’aria instabile, e ancor più di perturbazioni organizzate e associate ad aree di bassa pressione.

Lo abbiamo visto da più parti, segnato, evidenziato che stiamo andando verso quella fase dove il Mar Mediterraneo fornirà il suo massimo contributo, e allora saranno precipitazioni violente che potrebbero dar luogo nubifragi se non anche alluvioni lampo.

Per tal motivo sarà opportuno seguire con accuratezza eventuali avvisi meteo disposti dagli Enti preposti. Tuttavia, in coincidenza di forti temporali è sempre opportuno attuare misure di elevata responsabilità, soprattutto quando si presentano le condizioni che preannunciano improvvisi allagamenti.

Si parla diffusamente del 25 settembre, quando l’Italia andrà alle urne.

In varie aree potrebbe piovere e ci potrebbero essere dei temporali anche intensi. In diverse aree il meteo potrebbe essere avverso temporaneamente, ma non dovrebbe disturbare la giornata in cui gli italiani daranno il loro consenso al futuro Governo per il nostro paese.

Votare non è un obbligo di legge, ma un dovere civile che contribuisce alla nostra democrazia.

Perciò, non fatevi impaurire da talune previsioni meteo. E comunque, come detto prima, è opportuno seguire gli eventuali avvisi meteo indicati dalle autorità competenti.