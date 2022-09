Ormai, annunciato in tutte le previsioni meteo, avremo un sensibile abbassamento della temperatura. In alcune aree soprattutto delle regioni del Nord, ma anche quelle interne del Centro, la temperatura si abbasserà fin sino i 10 °C, mentre in alcune vallate la colonnina di mercurio potrebbe addirittura sfondare i 5 °C. Farà ancora più freddo nelle località vallive di montagna.

Questo improvviso cambiamento sottolinea quanto le condizioni atmosferiche siano soggette ad ampie variazioni in questo periodo, con fenomeni atmosferici di forte intensità. Ed il raffreddamento che avremo sarà notevole, di forte intensità, come lo sono i vari temporali che abbiamo visto nelle ultime 24 ore, in particolare quelli che stanotte hanno bombardato di fulmini la Toscana, l’Umbria ed il Lazio.

Temperature minime fino al 19 settembre 2022 per i capoluoghi italiani

Bolzano, Trento 6°C

L’Aquila, Asti 7°C

Sondrio, Belluno, Benevento, Potenza 8°C

Cuneo, Campobasso, Biella, Vercelli, Alessandria, Urbino, Ascoli Piceno, Rieti, Arezzo 9°C

Vicenza, Terni, Novara, Pistoia, Teramo, Bergamo, Brescia, Siena, Perugia, Udine, Aosta, Gorizia, Firenze, Isernia, Lodi, Torino 10°C

Pavia, Verona, Macerata, Pordenone, Prato, Treviso, Avellino, Forlì, Monza, Padova, Varese, Chieti, Parma, Reggio nell’Emilia, Cesena 11°C

Lucca, Rovigo, Fermo, Mantova, Modena, Viterbo, Como, Frosinone, Grosseto, Piacenza, Bologna, Cremona, Ferrara, Milano, Ravenna, Verbania, Lecco 12°C

Nuoro, Matera, Tempio Pausania, Venezia, Cosenza, Trieste, Carrara, Foggia, Taranto, Lecce 13°C

Pisa, La Spezia, Rimini, Andria, Roma, Villacidro, Caserta, Pesaro, Livorno, Sanluri 14°C

Oristano, Pescara, Sassari, Barletta, Brindisi, Iglesias, Lanusei, Latina, Massa, Catanzaro 15°C

Enna, Ancona, Bari, Olbia, Trani, Caltanissetta, Carbonia 16°C

Cagliari, Crotone, Genova, Savona, Vibo Valentia, Napoli, Ragusa, Salerno 17°C

Imperia, Tortolì, Agrigento 19°C

Siracusa 21°C

Catania, Palermo, Trapani 22°C

Reggio di Calabria, Messina 23°C