L’Estate 2022 proprio non vuole andar via, di certo prima poi lo farà, ma per ora, in questa settimana prevarranno le temperature sopra la media, c’è però una tendenza sul finire di questa settimana seguito di una burrasca, ad un certo calo nelle regioni settentrionali.

Caldo in intensificazione

I primi giorni di questa settimana vedranno temperature in aumento, anche sensibile sulle regioni più esposte all’anticiclone africano, peraltro acceso da un richiamo d’aria calda derivante dall’avvicinarsi di un’area ciclonica all’Europa occidentale. In questo frangente si toccheranno temperature attorno ai 40 °C in diverse località delle zone interne tra la Sardegna, la Sicilia, le aree più soggette ondate di caldo africano delle regioni meridionali italiane.

Sarà coinvolto anche il Centro dell’Italia e così anche il Nord, ma non si avranno gli eccessi di temperatura avuti ad agosto. Rispetto alle precedenti proiezioni questa ondata di caldo è stata decisamente ridotta come intensità.

Umidità elevata, caldo afoso

Se la temperatura non raggiungerà valori eccessivamente elevati, anche se ben superiori alle medie di questo periodo, ci sarà un elevato tasso di umidità che già dal fine settimana ha creato condizioni di afa. Quindi oltre che le alte temperature avremo il caldo afoso, che può essere ben più fastidioso rispetto a quello di temperature elevate ma con basso tasso di umidità. Per altro, a patire dell’afa sarà anche la Valle Padana, soprattutto centro occidentale, dove la ventilazione è spesso quasi assente.

Mediterraneo molto caldo

A generare la situazione di caldo afoso saranno non sono le temperature sopra la media, ma anche l’alto tasso di umidità prodotto da un’ondata di calore marino. Il Mar Mediterraneo occidentale e i nostri mari segnano temperature molto sopra la norma. E con il calore in mare c’è una maggiore evaporazione e quindi una concentrazione nell’aria di umidità superiore ai valori consoni per questo periodo dell’anno.

Temporali con burrasca estiva

Al momento non possiamo definire il peggioramento che si verificherà nella seconda parte della settimana come autunnale. Infatti, i fenomeni atmosferici saranno distribuiti con molta irregolarità, e anche le stesse regioni coinvolte avranno aree in cui pioverà molto poco o niente, e altre invece di dove si potrebbero verificare anche dei nubifragi. Questo è un classico della stagione estiva con caratteristiche climatiche tropicali.

Il peggioramento si farà sentire a partire da mercoledì, i temporali cominceranno nella seconda parte della giornata nel Nord-Ovest coinvolgendo anche la Liguria ed estendendosi anche alla Toscana settentrionale. In nottata temporali saranno in rapida estensione all’Adriatico settentrionale e alle coste tirreniche del Centro e sino alla Campania. Qualche temporale si potrebbe verificare anche nell’estremo nord della Sardegna. I giorni successivi vedranno un miglioramento, con temporali passeggeri anche in alcune aree del Sud Italia. Ma l’anticiclone africano calmerà da venerdì l’instabilità atmosferica e così i temporali.

In conclusione, la settimana si presenterà con temperature elevate, queste però scenderanno al Nord Italia nella seconda parte del periodo di previsione, mentre altrove rimarranno sopra la norma. Insomma, avremo ancora meteo abbastanza estivo, non fosse perché la temperatura al Centro-Sud spesso supererà soglia 30 °C.