Lo temevamo, ed è ogni stagione autunnale che si presenta. Ci riferiamo a quella condizione meteo che genera ondate di maltempo temporalesche con piogge che su scala locale che assumono intensità torrenziale, magari per poche ore. Le abbiamo viste nelle Marche, dove con una configurazione atmosferica eccezionale, forse con tempi di ritorno molto ampi, si è verificata senza preavviso un’alluvione devastate, trovando la popolazione non pronta ad affrontarla.

E fanno bene a sottolinearlo da più parti, i vari esperti, che eventi meteo di quella natura, per ora non sono affatto prevedibili.

Non possiamo pertanto scrivere che ci saranno alluvioni lampo, bensì che l’evoluzione meteo si sta per avviare verso condizioni che potrebbero evolvere in situazioni a rischio, con pesanti nubifragi che i modelli matematici circoscrivono caoticamente in questa o quell’area, e non con previsioni indicanti dove pioverà con violenza.

DOMENICA 25

La prima situazione meteo con occasione di temporali molto intensi si potrebbe manifestare domenica 25. Ma sulla data esatta preferiamo attendere conferma. La previsione della nuova, ma marcata burrasca viene proposta dal modello matematico europeo e da quello americano.

IL SEGUITO

Il Mediterraneo, nonostante la temperatura dell’acqua in diminuzione, continuerà ad essere molto più caldo rispetto alla media, mentre l’aria che giungerà da nord sempre più fredda. Pertanto, anche se il mare perderà calore persisteranno forti contrasti termici e si avranno temporali molto intensi.

METEO FRANCE

Avvisa per il sud della Francia, ovvero il settore mediterraneo e la Corsica, ci sarà la possibilità di piogge temporalesche torrenziali. Questo avviso meteo diventa anche per noi un segnale da non sottovalutare (da non confondere con le allerte meteo che, semmai, saranno diramate dagli Enti e Organi competenti).

FREDDO, CALDO, AFRICA, ARTICO

Osservando le varie tendenze non si vede stabilità atmosferica, ma meteo da inizio autunno, con repentini cambiamenti di masse d’aria, contrasti termici elevatissimi. Insomma, le classiche condizioni meteo dell’autunno che evolvono in forti perturbazioni e maltempo anche eccessivo.