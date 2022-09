Non si può certo dire che l’Autunno sia partito in sordina. Anzi, da alcuni giorni l’Italia è in balia delle correnti oceaniche con il loro carico di perturbazioni foriere di piogge, temporali e venti forti.

Molte regioni hanno infatti sperimentato situazioni di una certa gravità dovute alle forti precipitazioni che hanno provocato frane, allagamenti e tanti disagi soprattutto alla circolazione stradale. Insomma, l’Autunno è partito davvero spedito e almeno fino a Sabato continuerà a comportarsi come vuole la tradizione.

Una terza perturbazione infatti, anche piuttosto importante, inizierà a colpire l’Italia da Giovedì compromettendo il meteo anche per le giornate di Venerdì e di Sabato.

Detto ciò la domanda nasce spontanea: vivremo dunque un altro weekend grigio e piovoso per molte regioni d’Italia? Probabilmente no! Se tutto verrà confermato arrivano buone notizie per gli amanti del bel tempo.

Dopo un Sabato ancora sotto tante nubi e piogge sparse a carico soprattutto dell’area alpina e prealpina, quella tirrenica del Centro e gran parte del Sud, proprio da Domenica le lancette dei nostri barometri inizieranno a ruotare verso il bel tempo.

Da ovest infatti si avvicinerà nuovamente l’anticiclone delle Azzorre e da sud avvertiremo anche un timido respiro dell’alta pressione africana. Sarà dunque un’unione vincente in quanto l’Italia si troverà così da un giorno all’altro nuovamente avvolta da una mite stabilità atmosferica.

La presenza, seppur timida, dell’alta pressione africana garantirà inoltre un generale rialzo termico proponendoci così una sorta di ottobrata anche perché, secondo i nostri ultimi aggiornamenti, questa fase di mite bel tempo potrebbe accompagnarci almeno per alcuni giorni.