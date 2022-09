Pare siamo giunti all’epilogo meteo di questa caldissima e interminabile Estate, dichiarata da molti esperti, dati alla mano, la più calda di sempre riuscendo così a superare anche la famosa del 2003.

Nonostante nelle prossime 24/48 ore il caldo sarà ancora protagonista su alcuni settori del Sud e del Centro, il tempo comincerà a dare segnali di peggioramento per l’approssimarsi di un vortice ciclonico dalla Penisola Iberica. Fu lui ad innescare il rischiamo dei venti caldi che in questi giorni hanno provocato un colpo di coda dell’Estate.

Tra le giornate di Mercoledì e Giovedì dunque, il meteo sarà in fase di peggioramento per alcune regioni del Paese. Occhi puntati sul comparto alpino, prealpino, su alcuni angoli dell’alta Valle Padana fino alla Liguria di Levante la Toscana e l’Umbria. Queste saranno le zone dove giungeranno i primi rovesci anche sfondo temporalesco.

Sul resto del Paese invece, il quadro meteorologico sarà minato solo dal passaggio di qualche nube specie sul resto del Centro e del Nord, mentre il sole continuerà a baciare il Sud e la Sicilia dove l’Estate, almeno per ora, non mostrerà alcun segnale di cedimento.

Arriviamo così alla vigilia del weekend quando una seconda minaccia si avvicinerà al nostro Paese. Dal Nord Europa infatti, si metterà in viaggio verso sud un blocco d’aria piuttosto fredda che entro sera raggiungerà le regioni del Nordest dove il tempo andrà bruscamente peggiorando con forti rovesci , temporali e grandinate. Ci sarà pure spazio per qualche improvvisa bufera di neve sul comparto alpino fino a quote medie.

Sotto la spinta dei freddi venti di Bora, il maltempo si sposterà nel corso della sera/notte, anche verso le regioni del Centro ed l basso versante tirrenico.

Sarà questo il preludio ad un inizio di weekend di stampo praticamente autunnale per molte regioni del Paese dove oltre al brutto tempo ci sarà da fare i conti con un brusco crollo delle temperature, da Nord a Sud. Che dire… l’Autunno è servito!