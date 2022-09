Due sono le notizie più importanti per i prossimi giorni. Il grande caldo e l’improvviso ribaltone verso u contesto praticamente autunnale.

Ma andiamo con ordine. La settimana si è aperta all’insegna dell’alta pressione africana che sta per coinvolgere il nostro Paese da Nord a Sud portando non solo il bel tempo, ma anche temperature davvero esagerate per il periodo specie al Sud e sulle due isole Maggiori.

Ma in questa sede la nostra attenzione si concentra su quanto accadrà da metà settimana e fino al prossimo weekend. Ebbene da Giovedì l’anticiclone africano inizierà ad accusare gli effetti un profondo vortice ciclonico che andrà a collocare il suo centro motore sul Nord Europa e per la precisioni tra le lontane terre svedesi e finlandesi.

La sua instabile e fresca influenza riuscirà comunque ad estendersi molto più a sud in direzione delle nostre regioni settentrionali. Tra Giovedì e Venerdì infatti, su queste zone il meteo andrà peggiorando sotto il segno di piogge e temporali che entro Venerdì sera raggiungeranno anche parte del Centro specie la Toscana. Proseguirà invece il caldo bel tempo al Sud specie sulla Sicilia dove il caldo sarà ancora intenso.

Attenzione invece al weekend quando il vortice nord atlantico scenderà ulteriormente di latitudine aprendo così la strada ad un contesto meteo climatico via via sempre più di stampo autunnale con tempo spesso capriccioso dapprima al Centro Nord e con l’inizio della prossima settimana anche al Sud. Il tutto ovviamente sarà condito anche un generale calo termico anche brusco al Nord.

Insomma, a conti fatti ci troveremo dinnanzi alla prima seria crisi stagionale con l’anticiclone africano costretto ad arretrare sensibilmente verso le sue terre d’origine.