Nonostante l’Autunno meteorologico sia iniziato il primo di Settembre, fino ad ora non abbiamo mai vissuto una vera e propria svolta stagionale. E’ pur vero che ci sono state alcune parentesi di forte instabilità, con l’arrivo di temporali anche forti, ma nonostante ciò le temperature hanno sempre mantenuto un livello superiore ai nostri standard climatici.

Ora però è giunto il momento di salutare l’Estate e lasciare che la natura segua il suo corso. E tra i suoi principali compiti ci sarà il favorire l’arrivo del vero Autunno e non quello del calendario meteorologico.

Per trovare la chiave di svolta sul panorama meteorologico bisognerà salire sulle fredde terre del Nord Europa dove la presenza di un vortice ciclonico sarà alla base di una eclatante metamorfosi sul fronte meteo climatico del nostro Paese.

Dopo un weekend diviso tra un sabato burrascoso e sempre più freddo per alcune regioni del Paese e una Domenica invece decisamente più tranquilla, ecco che da Lunedì un provvidenziale avvicinamento al nostro Paese ad opera dell’anticiclone delle Azzorre, ci regalerà un inizio di settimana tutto sommato discreto e con temperature in generale e lieve ripresa.

Nei giorni successivi tuttavia, l’alta pressione delle Azzorre cercherà di imporre la sua egemonia sull’Italia, ma sarà spesso minata dal vortice nord europeo che spostandosi verso i settori nord orientali del vecchio continente riuscirà a sospingere ad intermittenza verso il nostro versante adriatico masse d’aria piuttosto fredda.

Da Martedì a Giovedì assisteremo così ad un vero braccio di ferro tra l’alta pressione delle Azzorre e i venti freddi in arrivo dal quadranti nord orientali. Gioco forza sarà per primo il clima a risentire di queste fredde ingerenze, rimanendo così spesso frizzante per la stagione ma in particolare sul lato orientale dello stivale

Sul fronte meteo invece, la situazione dovrebbe restare in gran parte tranquilla anche se l’aria fredda potrà comunque sempre sollecitare qualche nota instabile nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio specialmente sui rilievi alpini orientali e lungo la dorsale appenninica de versante adriatico.

Volgendo poi lo sguardo sul finire della settimana, sembra probabile un ulteriore avvicinamento dell’anticiclone delle Azzorre ed un conseguente assorbimento delle fredde correnti nord orientali. Ci aggiorneremo.