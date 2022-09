L’anticiclone africano torna protagonista sul nostro Paese alimentato dalla solita corrente d’aria calda in risalita dalle roventi terre sahariane. Un meccanismo innescato da venti di origine opposta in discesa dal nord Europa i quali, una volta raggiunte le aree al largo delle coste portoghesi, innescheranno appunto un richiamo di masse d’aria davvero molto calda verso l’area del Mediterraneo.

Questa configurazione, a dir il vero, sta già condizionando questo inizio di settimana e lo farà ancora per alcuni giorni, ma non per tutti. Ci saranno infatti alcuni settori dove l’anticiclone, oltre a non essere in grado di portare il grande caldo, inizierà a perdere di energia già dalla tarda giornata di Mercoledì.

Ma andiamo con ordine e vediamo dove resisterà la calda estate e dove invece bisognerà presto riprendere fuori gli ombrelli.

Innanzitutto, già ieri sono stati toccati i 39 gradi in Sardegna, e oggi dovrebbe essere il giorno più caldo, con estensione della calura estrema verso la Sicilia ed il Sud Italia. Si potrebbero raggiungere in alcune località i 40 gradi.

Sul finire di Martedì qualche piccolo segnale di cedimento dell’alta pressione si noterà già sui comparti alpini e su parte delle regioni di Nord Ovest. Altrove invece il tempo si manterrà stabile e anche molto caldo al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Tra la seconda parte di Mercoledì e l’intera giornata di Giovedì le cose cambieranno gradualmente su tutto il Nord fino alla Toscana e le Marche. Mercoledì sarà la volta dei settori alpini, prealpini e l’alta Val Padana, mentre Giovedì sarà coinvolto un po’ tutto il Nord e le regioni del centro prima menzionate. Su queste regioni ci attendiamo il ritorno, con distribuzione assai irregolare, della pioggia anche sotto forma di rovesci temporaleschi, mentre sul resto del Centro e soprattutto al Sud e sulle isole Maggiori proseguirà un caldo bel tempo.

Il fronte del brutto tempo poi, muoverà il suo baricentro verso levante in quel di Venerdì quando una residua instabilità rimarrà attiva solo sulle estreme regioni di Nordest dove andrà poi assorbendosi tra la sera e la notte a garanzia di un inizio di weekend, se tutto verrà confermato, di nuovo abbastanza tranquillo per tutti.

L’anticiclone africano sarà appena scalfito, quindi, e proseguiranno in Italia le anomalie meteo climatiche.