L’Italia è contesa fra il caldo africano ed impulsi instabili atlantici, con meteo che sta peggiorando al Nord e su parte delle regioni centrali. Il Sud continuerà a rimanere sotto la protezione del caldo anticiclone afro mediterraneo che determinerà la persistenza di temperature ben sopra media.

Al momento sono le due Isole Maggiori a risentire maggiormente del respiro dell’aria calda di matrice sahariana. Le temperature sono in ulteriore crescita fino a picchi di 37-38 gradi. La colonnina di mercurio tende invece a calare al Centro-Nord, dinanzi alle nubi e alle precipitazioni.

La calura non mollerà la presa nemmeno nei prossimi giorni all’estremo Sud, in Sicilia e Sardegna, considerata la tenace resistenza dell’anticiclone africano che non si darà per vinto dinanzi alla spinta delle correnti più fresche ed instabili d’origine atlantica.

L’Italia resterà così spaccata in due per più giorni. Il picco di caldo si dovrebbe raggiungere venerdì sui settori ionici ed in Sicilia. La colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i 40 gradi sulle aree interne centro-orientali dell’isola.

Nuova vampata di caldo più forte dopo il weekend

Nel weekend il caldo allenterà leggermente la presa, per effetto dell’ingresso di correnti più fresche nord-occidentali. Le temperature rimarranno comunque sopra media. L’anticiclone africano, dopo questa lieve flessione, potrebbe poi tornare prepotentemente in scena in modo ancora più anomalo.

Dall’inizio della prossima settimana appare infatti probabile un nuovo intenso richiamo caldo nord-africano, a causa dell’approfondimento di un vortice atlantico verso il Golfo di Biscaglia e la Penisola Iberica. Si tratterà dei resti dell’uragano Danielle che comporteranno maltempo sull’Ovest Europa e caldo in Italia.

Qualora questa tendenza fosse confermata, si prevede una consistente risalita di masse d’aria subtropicali, con un’ondata di calore fuori stagione ancora più intensa che coinvolgerebbe stavolta tutto il Centro-Sud. I valori potrebbero superare i 40 gradi sulle due Isole Maggiori.

La fiammata africana potrebbe assumere connotati d’eccezionalità e persistere per più giorni, a causa di una situazione di blocco con l’anticiclone africano che si opporrà all’avanzata verso est della saccatura iberica. L’Autunno può attendere, ma quando arriverà si rischia il botto con tutto questo caldo.