Si sta bloccando l’atmosfera sull’Italia in una sorta di tempo strano, che non prende precise posizioni e propone momenti ben soleggiati e fasi di tempo più incerto con anche qualche piovasco. Per non parlare poi del freddo mattutino che proseguirà ad avvolgere le prime ore del mattino sul alcuni tratti del Paese.

Insomma, per le prossime 48/72 ore vivremo ancora uno scenario meteo che non farà registrare grossi scossoni. A ovest dell’Italia cerca di avanzare l’anticiclone delle Azzorre mentre da est continuano ad arrivare deboli spifferi d’aria fresca pilotati da un profondo e freddo vortice ciclonico che attualmente trova il suo centro motore tra la Finlandia e settori più occidentali della Russia.

Saranno proprio questi spifferi freschi a mantenere una moderata incertezza sul fronte meteo su alcuni angoli del Paese. Martedì ad esempio sarà una giornata molto simile alla precedente in quanto caratterizzata da un’atmosfera tranquilla ma ancora freddina al Nord. Nubi sparse sulle regioni del Centro dove localmente potrà verificarsi qualche piovasco sparso anche sotto forma di rovescio. Stesso discorso per il Sud dove l’ombrello tuttavia è consigliato sulle sole zone del basso Adriatico e dunque sulla Puglia, mentre sul resto del Mezzogiorno la giornata trascorrerà abbastanza soleggiata.

Mercoledì? Copia e incolla! Ma attenzione però, in quanto si registrerà una maggior ingerenza delle fresche correnti nord orientali che provocheranno qualche disturbo in più lungo il medio e basso versante adriatico e nelle zone interne del Centro. Qui registreremo anche un nuovo seppur contenuto calo delle temperature che si manterranno sempre ben sotto la media del periodo.

Poche le novità invece sul resto del Paese dove il meteo proseguirà ad essere maggiormente influenzato dall’Anticiclone delle Azzorre che dispenserà un generoso soleggiamento e in un contesto climatico sempre rigido al mattino e più dolce e gradevole nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio.

Segnali di cambiamento all’orizzonte? Fino a gran parte del weekend pare di no. Solo da Domenica potrebbe avvicinarsi un peggioramento che potrebbe conclamarsi in forma più evidente con l’inizio della prossima settimana. Vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.