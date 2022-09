Inizia una settimana dove l’Italia farà da spartiacque tra un’area di alta pressione delle Azzorre ad ovest e un profondo e fresco vortice ciclonico a est. Entrambe le figure cercheranno in tutti i modi di conquistarsi il bel Paese ma sarà una lotta davvero difficile per entrambe tanto quanto difficile sarà anche capire con precisione l’evoluzione in sede previsionale.

Restando comunque fedeli agli ultimi aggiornamenti in nostro possesso, cerchiamo di vedere dunque cosa accadrà sul fronte meteo climatico nei prossimi giorni.

Partiamo ovviamente dalla giornata di lunedì che sarà caratterizzata subito da una mattinata bella frizzante in particolare per le regioni del Nord e nelle valli interne del Centro. Ci sarà tuttavia già tanto sole su gran parte del Paese fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso a ridosso delle regioni del Centro.

Saranno infatti proprio queste le zone dove si registrerà il meteo meno tranquillo. L’interazione tra deboli spifferi d’aria umida in risalita dal Tirreno e l’attuale afflusso d’aria fresca di origine balcanica, sarà infatti alla base di numerosi annuvolamenti capaci di provocare anche qualche isolato piovasco. Proseguirà invece il bel tempo per tutto il corso della giornata sul resto del Paese con anche un clima tutto sommato molto gradevole nel pomeriggio.

Anche martedì sarà una giornata molto simile con tanto sole al Nord e su molte aree del Sud, ma con parecchi nuvoloni a spasso per le regioni del Centro dove permarrà il rischio di qualche debole piovasco.

Da mercoledì invece, le fresche maglie del vortice ciclonico sul nordest del vecchio continente, si spingeranno con maggior invadenza verso l’Italia facendo così affluire nuove masse d’aria fredda pronte e riportare non solo un nuovo calo termico, ma anche qualche rovescio temporalesco sui rilievi di Nordest, lungo il versante adriatico e su gran parte del Sud.

Anche nei giorni successivi proseguirà questo braccio di ferro tra l’anticiclone delle Azzorre e l’aria fredda presente sulle vicine terre de Balcani. Ma di tutto ciò ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.