Si è appena concluso un weekend assai movimentato sul fronte meteorologico anche se non per tutti. Forti piogge, temporali, allagamenti e disagi soprattutto alla circolazione stradale hanno colpito in particolare le regioni del Centro e parte del Sud come il basso Lazio, La Campania, l’Abruzzo, il Molise e il nord della Puglia.

Tutto ciò è il risultato del transito della prima vera perturbazione autunnale che ha subito approfittato dell’allontanamento dall’Italia ad opera dell’Anticiclone delle Azzorre, ormai nuovamente collocato in pieno Atlantico.

Ora il quadro meteorologico sarà governato invece da un profondo vortice ciclonico con centro motore sul nord del vecchio continente il quale, con le sue lunghe maglie, riuscirà a coinvolgere anche il nostro Paese. Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere un inizio di settimana ancora assai turbolento.

Ma quali saranno le regioni dove servirà l’ombrello? Nel corso della giornata di Lunedì 26 occhi puntanti ancora una volta soprattutto sulla Campania, ma anche sul resto del Sud dove le piogge continueranno ad assumere spesso carattere di forte intensità.

Salendo poi verso nord altre piogge le troveremo sul comparto adriatico centrale e sulle regioni di Nordest, mentre sul resto del Paese vivremo un contesto più tranquillo con anche qualche generosa occhiata di sole.

Infine tra Martedì 27 e Mercoledì 28 il meteo continuerà a rimanere assai instabile e sempre sulle medesime zone anche se le precipitazioni saranno sicuramente meno diffuse e al tempo stesso tenderanno anche a perdere di energia. Insomma, servirà ancora l’ombrello ma in compenso non dovremo più di tanto preoccuparci di eventuali disagi.

E dopo? Tornerà un po’ di bel tempo? Sicuramente non l’immediato in quanto, secondo gli ultimi aggiornamenti in nostro possesso, almeno fino al weekend l’atmosfera non sembra aver nessuna intenzione di mostrare una ritrovata stabilità.