La nuova stagione è partita e stiamo assaporando un meteo diverso da quello dei giorni scorsi con i primi freddi autunnali. Il cambiamento repentino non è stato indolore e non sono mancati eventi meteo violenti, oltre alla disastrosa alluvione che ha colpito le Marche.

L’improvviso freddo deriva dalla discesa di masse d’aria di origine artico-marittima, che si sono incanalate lungo il corridoio fra l’anticiclone atlantico e una depressione sull’Europa Nord-Orientale. Le correnti fredde si sono dirette fin verso i Balcani e l’Italia.

La circolazione d’aria fresca caratterizzerà anche il meteo della nuova settimana, ma a tratti ci sarà una maggiore invadenza dell’anticiclone oceanico. Questo garantirà giornate tranquille, nel senso che non è previsto maltempo e di certo non fenomeni di pioggia violenta come nei giorni passati.

I grandi contrasti torneranno in auge sul finire della settimana. In questa fase ci sarà il probabile cedimento dell’anticiclone delle Azzorre che arretrerà di nuovo il baricentro verso ovest. Ciò potrebbe spianare la strada a nuove perturbazioni da ovest, di chiaro stampo autunnale.

Evoluzione possibile maltempo dal prossimo weekend

Una saccatura nord-atlantica affonderà verso sud, isolando una probabile depressione tra Iberia e Mediterraneo Occidentale. Tale scenario evolutivo appare insidioso, in quanto la circolazione ciclonica potrebbe bloccarsi nella sua avanzata proprio a ridosso dell’Italia.

Il blocco deriverebbe dall’elevazione dell’anticiclone subtropicale, con conseguente richiamo di correnti più calde e umide meridionali verso l’Italia di matrice nord-africana. Tale circolazione potrebbe intensificarsi gli effetti della perturbazione, assieme ai mari eccessivamente caldi.

Ci sono quindi tutte le potenzialità per una fase di maltempo anche pericolosa, con violenti temporali e nubifragi soprattutto al Nord e sulle regioni occidentali, qualora davvero ci fosse un rallentamento di questa possibile evoluzione perturbata legata al ciclone iberico.

Il meteo autunnale è quindi pronto a risalire per in cattedra, con tutti i rischi del caso che ben conosciamo. Scrutando la tendenza per Ottobre, emerge che potremmo avere condizioni climatiche ancora calde e ciò darebbe linfa vitale al rischio di maltempo estremo, in caso di perturbazioni e cicloni mediterranei.