Una potente circolazione depressionaria, a ridosso delle Isole Britanniche, caratterizzerà la scena meteo anche della seconda settimana di Settembre. L’Europa Centro-Occidentale sarà in balia delle correnti instabili collegate a questo vortice ciclonico, con molta turbolenza e venti anche tempestosi.

In Italia la situazione sarà diversa, in quanto l’influenza del vortice atlantico sarà molto più marginale. Ci sarà anzi una preponderante rimonta dell’anticiclone di matrice subtropicale, che si espanderà a parte d’Italia pur con massimi effetti sulle regioni meridionali.

Inizierà così un braccio di ferro fra la depressione atlantica e l’anticiclone africano, con l’Italia che sarà sede di questo grande confronto. Con il passare dei giorni la circolazione perturbata premerà verso est, mettendo così alle corde l’anticiclone africano che sembra intenzionato a fare molta resistenza.

Sembrano essere le potenzialità per un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche attorno a metà della prossima settimana. In questa fase farà ingresso un fronte perturbato destinato ad interessare il Nord e parte del Centro Italia, mentre il Sud resterà sotto le fauci roventi dell’anticiclone africano.

L’entità e la diffusione di questo guasto meteo sono ancora da definire e tutto dipenderà dalla collocazione del minimo di pressione visto sprofondare verso il Golfo di Biscaglia. Ci possono essere però le condizioni per fenomeni violenti, a causa dei contrasti di masse d’aria diverse.

Caldo esagerato con anticiclone africano pronto a resistere

Il flusso rovente nord-africano risalirà per più giorni sul Mediterraneo, investendo più direttamente il Sud e le due Isole Maggiori. La colonnina di mercurio potrebbe salire sino a picchi prossimi ai record del periodo, attorno ai 40 gradi. C’è però la possibilità di valori ancora più elevati.

Come detto quindi, questa aspra contesa caratterizzerà l’evoluzione della prossima settimana. Inizialmente l’anticiclone subtropicale sarà dominante, poi il peggioramento busserà da ovest in modo molto graduale. Sarà un’evoluzione lenta e quindi ancor più pericolosa per il rischio di fenomeni violenti.

Non è chiaro se la perturbazione riuscirà a sfondare in modo deciso su tutta Italia, ma è probabile che l’anticiclone africano opponga una strenua resistenza all’estremo Sud. In sostanza, l’Autunno può ancora aspettare ed il caldo sarà protagonista della prima metà di Settembre.