Inutile girarci attorni cari Lettori, sappiate che almeno fino a Venerdì 30 l’atmosfera non ne vorrà sapere di mostrarci una ritrovata stabilità. Sul nord del nostro continente spadroneggia infatti una vasta area di bassa pressione che nei prossimi giorni contribuirà a tenere ancora sul pezzo un Autunno decisamente già in piena forma.

Le larghe spire del vortice ciclonico si spingeranno infatti sempre di più verso le nostre zone ed il meteo non potrà altro che assumere caratteristiche tipiche della stagione del foliage. Spazio dunque ancora a piogge, temporali che colpiranno praticamente le medesime regioni di questi giorni.

In precedenti editoriali ci siamo occupati del tempo che farà fino Mercoledì 28, che non sarà per altro molto diverso da quello dei giorni successivi. In sostanza tra Giovedì 29 e Venerdì 30 si sentiranno ancora gli effetti del vortice nord europeo.

Le regioni maggiormente esposte saranno ancora una volta quelle dell’area tirrenica, dalla Toscana al Lazio e fino al settori del basso Tirreno, dunque Campania, Calabria e i settori centro-occidentali della Sicilia. Ci sarà tuttavia spazio a piogge sparse anche al Nord soprattutto sui comparti alpini, prealpini e sulle regioni di Nordovest.

Dopo tutto questo Autunno però, proprio sul finire della settimana potrebbe arrivare un vero e proprio colpo di scena. Secondo le nostre ultime elaborazioni infatti, si profila una sorta di patto d’alleanza tra l’Anticiclone delle Azzorre e quello africano. L’unione fa la forza!

Ed ecco che il mese di Ottobre infatti si potrebbe aprire all’insegna di una rediviva stabilità atmosferica praticamente per tutto il nostro Paese con il ritorno del sole e con temperature in generale rialzo, da nord a sud.

Difficile al momento poter confermare tale ipotesi, tanto quanto poter capire se sarà solo una chimera o se si aprirà una lunga fase nuovamente stabile e con temperature miti per tutti. Lo scopriremo nei prossimi aggiornamenti.