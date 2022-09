Temporali e caldo rappresentano il mix micidiale del meteo di questo inizio mese, che resta ancora tipicamente estivo. Non si è avuta per ora alcuna rottura stagionale brusca, nonostante le ondate di temporali in successione. Il caldo è un vero incubo dell’Estate 2022, ora sta occupando anche un pezzo di Settembre.

L’ennesima rimonta dell’anticiclone africano ci accompagnerà nella settimana entrante, riportando clima caldo tropicale con temperature ben sopra media e stoppando il declino dell’Estate. L’Italia sarà però prestissimo spaccata nuovamente in due, a causa della lenta avanzata verso levante del ciclone britannico.

La stessa area depressionaria sarà responsabile dell’iniziale espansione dell’anticiclone africano. In Atlantico fervono delle novità eclatanti, con la formazione di uragani tropicali in posizione anomala e in rotta ancora più anomala verso le coste europee.

Questa è una prospettiva assolutamente inedita, che potrebbe influire non poco sull’andamento meteo di Settembre. Gli eventuali riflessi sull’Italia li vedremo, anche se una rotta verso Francia e Regno Unito favorirebbe l’ulteriore rafforzamento di rimonte anticicloniche subtropicali sul Mediterraneo.

Settembre è quindi tutto da scrivere nel suo insieme, ma di certo andiamo verso una settimana che proporrà cambiamenti significativi. Il grande caldo iniziale, che peraltro investirà soprattutto il Sud e le Isole, avrà comunque i giorni contati.

Il cedimento dell’anticiclone africano si concretizzerà già a metà settimana al Nord, con aumento dell’instabilità. Successivamente, lo spostamento della saccatura ciclonica dalle Isole Britanniche verso il Centro Europa costringerà ulteriormente alla resa l’anticiclone africano.

Refrigerio che potrebbe essere solo temporaneo

Il prossimo weekend dovrebbe quindi vedere un cambio di circolazione, con l’avvento d’aria fresca nord-atlantica su tutta Italia che riporterà le temperature nella media stagionale. Il refrigerio raggiungerà quindi anche l’estremo Sud, dopo varie giornate di caldo a 38 gradi e oltre.

Avremo così uno stop al caldo eccessivo settembrino, ma potrebbe trattarsi solo di una tregua. Le proiezioni meteo per la seconda decade del mese non escludono infatti nuove poderose rimonte anticicloniche subtropicale, con altre vampate di calore dal Sahara.

Insomma il meteo dell’estate sembra non voler davvero finire e potrebbe protrarsi per buona parte del mese di settembre, al netto dell’ulteriore transito di perturbazioni temporalesche che non sono ancora quelle classiche dell’avvento dell’autunno.

L’auspicio rimane quello che possa attivarsi un flusso più perturbato dall’Atlantico che spenga questa estate lunga e tardiva, consentendoci di avere un meteo più normale, ma soprattutto le piogge di cui gran parte d’Italia ha bisogno per mettere fine alla siccità.