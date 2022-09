Ormai che le condizioni meteo sono cambiate ce ne siamo accorti tutti. Siamo passati dal caldo asfissiante che durava quasi ovunque da maggio, ad uno straordinario refrigerio, tra i più intensi degli ultimi decenni. Un refrigerio che sarebbe paragonabile a quello che succede nelle aree a clima decisamente continentale, non tipico di una Penisola immersa dal Mar Mediterraneo.

SENSAZIONE DI FREDDO

La sensazione di freddo ha ragione di esserci anche se non siete freddolose/i in quanto ci sono stati cali termici tra i 10 ed i 20°C. Pertanto, l’impatto di temperature che sono generalmente sotto la media di 3-6 gradi per le minime, e un po’ meno per le massime, con alcune eccezioni, è del tutto normale che venga percepito come uno stravolgimento termico, e quindi la sensazione di freddo.

NEVE SULLE ALPI

La neve nelle Alpi orientali è scesa anche sotto i 1500 metri. Questo evento meteo però non è eccezionale. Qualche anno fa la neve cadde a fine agosto alle medesime quote, all’incirca.

FINE ESTATE

Si, l’Estate è terminata, ci avviamo a condizioni meteo autunnali, anche se più avanti potrebbe anche far caldo in ampie aree d’Italia.

MALTEMPO

Sulla base delle proiezioni dei modelli matematici, da almeno due, tre giorni emerge la previsione di un sensibile peggioramento su ampie aree d’Italia, per il contrasto tra aria fredda artica e quella mite del Mediterraneo.

ALLUVIONI

Questo è un periodo che ha visto in passato numerosi eventi meteo estremi, e a maggior ragione, quest’anno, con le condizioni meteo marine e terrestri attuali, il rischio aumenta.

MA SE FOSSE INVERNO SAREBBE GELO E NEVE

Facessimo riferimento alle temperature medie invernali, alle conseguenze di quanto avvenuto e accadrà di nuovo nei prossimi giorni, fosse inverno in Italia farebbe freddo, con gelate e nevicate ricorrenti, specialmente nel settore adriatico. Ma in condizioni più normali del clima, non gravate dalla siccità che insiste nei settori occidentali, ci sarebbero parecchio maltempo, con nevicate.

PRELUDIO PROSSIMO INVERNO

Il freddo, anzi, fresco che fa, non rappresenta un preludio del meteo che avremo durante l’Inverno. Questo è un episodio a sé favorito da anomalie del clima di marcata intensità.

INSOMMA

L’evento attualmente in corso e quello che si manifesterà in settimana, nonostante appena l’altro ieri ci fossero temperature e umidità altissime, sarebbe di stampo invernale, con conseguenti fenomeni meteo di neve e freddo intenso in molte regioni italiane.

Ma siamo appena agli albori dell’autunno, l’inverno è distante alcuni mesi.