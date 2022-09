Un’ondata di caldo di rilevanza storica sta interessando soprattutto la parte centro meridionale della Francia, con i picchi massimi di temperatura che sono stati stabiliti nel settore di sud-ovest, dove la temperatura ha superato in varie località i 40 °C, con un picco massimo sino 41 gradi.

Meteo France sostiene che questa è la peggiore ondata di caldo che siamo in abbattuta in Francia, evidentemente anche più intensa di quella che avvenne durante il settembre 1946 che avvolse gran parte d’Italia con picchi sino a 45° e più. Nel 1946 in Italia si ebbero, nella prima decade di settembre le temperature più elevate di sempre per quel mese su molte località. Talune non hanno più registrato valori analoghi a quelle di quei giorni.

Le ondate di caldo di settembre possono assumere intensità difficilmente prevedibile, oltre che notevole, lo abbiamo visto nell’ovest del Canada dove sono stati toccati i 40 °C. Ma anche in California nell’ondata di caldo storica sono stati raggiunti 46 °C.

Però la stagione autunnale avanza molto rapidamente, e con ottobre dovremmo avere molte meno possibilità di ondate di calore stratosferico, e nel caso però dovrebbero essere molto meno fastidiose. Rammentiamo un mese d’ottobre estremamente caldo come quello del 2001, quando l’Italia ebbe temperature molto elevate e persino la prosecuzione della siccità.

In Francia secondo o vari servizi meteo sono stati battuti ben oltre 100 record di temperatura massima del mese di settembre. Ora l’ondata di calore si sta propagando l’Italia, e ci auguriamo che non si tocchino estremi così imprevedibili.

Ormai il meteo estremo fa parte del clima di nostri giorni.