La scossa di 7.7 come magnitudo ha effetti devastanti. Nonostante ciò, in Messico quasi tutti gli edifici subiscono danni irrisori. In quella avvenuta ieri, 19 settembre 2022 risultano alcuni feriti ed una vittima.

Il video mostra come sia impossibile per le persone rimanere in piedi durante la scossa, che per altro ha un epicentro abbastanza distante dalla zona dove è stato registrato questo video.