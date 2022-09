Come forse in nessun altro luogo al Mondo, i sedimenti su cui sorge Città del Messico generano un effetto amplificante delle onde sismiche che raggiungono la popolatissima capitale durante una scossa di terremoto. In un’area dove 500 anni nel territorio predominavano laghi e oggi una megalopoli, accrescono l’intensità e la durata delle scosse, che nei suoli più morbidi possono essere molto maggiori rispetto a quelli rocciosi.

L’esercitazione del 19 settembre è finalizzata alla prevenzione e alla memoria per le vittime dei terremoti del 1985 e del 2017 (i più letali nella storia recente del Paese).

Viene prospettato, su base ipotetica, un sisma di magnitudo 8.1 con epicentro a 42 chilometri a nord-ovest di La Mira, Michoacán, nel Messico centrale e meridionale. Con un epicentro a circa 400 chilometri dalla capitale. L’ipotetico terremoto, sempre come simulazione, scuoterebbe gravemente Città del Messico (credit SGIRPC).

Nel giorno della simulazione, però mezzo Messico la scossa di terremoto la percepisce violentissima.

Un terremoto di magnitudo 7,7, con scosse di assestamento si registra nello Stato di Michoacán, nel centro del Messico, avvenendo a poco meno di un’ora dall’esercitazione organizzata per commemorare i terribili terremoti del 19 settembre 1985 e 2017.

I video e foto diffusi dai messicani nel social network documentano la violenza estrema del sisma, un terremoto che se avvenisse in Italia sarebbe ben più che letale come forza. Ma in Messico, come scriviamo ogni volta che c’è un forte sisma, gran parte degli edifici sono antisismici, come a Taiwan dove c’era stato, appena l’altro ieri, un terremoto di pari intensità.

Il Messico ha tremato di nuovo proprio nell’anniversario dei due peggiori terremoti della sua storia recente. Il 19 settembre sembra è divenuta una data maledetta che sfida ogni certezza matematica sulle regole della probabilità.

Il Paese trema ogni giorno e molte volte, anche se su piccola scala. In Messico si registrano ogni anno più di mille terremoti di magnitudo intorno a 3,5 per l’interazione con cinque placche tettoniche. Il Paese è un laboratorio sismologico.

È per tal motivo che dopo le devastazioni immani del passato, vengono edificati palazzi antisismici come succede in Giappone. Infatti, Città del Messico è una metropoli moderna, con grattacieli che ad ogni terremoto oscillano paurosamente.