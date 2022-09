RISPARMIO ENERGETICO

L’efficienza energetica è un tema fondamentale al giorno d’oggi. Iniziamo dall’illuminazione. Per risparmiare denaro e ridurre le emissioni di anidride carbonica (questo al momento è passato in secondo piano, parrebbe), dovreste cercare di consumare meno energia possibile in ogni area della vostra casa. Questo include l’illuminazione. Nella maggior parte delle case ci sono decine, se non oltre, di apparecchi e lampadine che vengono utilizzati quotidianamente. L’illuminazione giusta nei punti giusti può trasformare una casa in un luogo di relax o in un invitante posto di lavoro. Per questo è importante prendersi cura dell’illuminazione in modo che funzioni al massimo delle sue potenzialità.

Pianificate lo schema di illuminazione prima di acquistare le fonti di luce

Prima di acquistare lampade, faretti, lampadari, pianificate lo schema di illuminazione. Sarà più facile e meno costoso cambiare la disposizione delle luci in base alle esigenze specifiche di un ambiente se avete già un piano generale della situazione.

Usate solo la luce di cui avete bisogno

Usate solo la luce di cui avete bisogno. Se non avete bisogno di luce, non accendete le lampade. Inoltre, se potete usare la luce naturale invece dell’illuminazione artificiale, fatelo. Ad esempio, aprite le tende durante il giorno per far entrare la luce del sole nella stanza.

Passare all’illuminazione fredda con CFL o LED, quando è possibile

Passate all’illuminazione a LED o CFL, quando possibile. I LED (diodi a emissione di luce) e i CFL (tubi fluorescenti compatti) sono molto più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle lampadine tradizionali. Inoltre, i LED durano molto più a lungo dei CFL. Le lampade CFL (Compact Fluorescent Light) sono fluorescenti e compatte, dette così perché l’emissione luminosa non è diretta, cioè non proviene da un gas ionizzato, ma da un materiale fluorescente. La forma è tubolare, e la superficie interna è rivestita da un materiale fluorescente somigliante a polvere bianca.

Riparare, calafatare e proteggere gli infissi dalle intemperie

Riparare, calafatare e proteggere gli infissi dalle intemperie. Isolare quanto possibile l’interno dall’esterno, specialmente in località dal clima rigido invernale e laddove soffiano venti forti. Gli infissi sono fattore fondamentale per il risparmio energetico. Se non sono in buone condizioni, può essere necessario sostituirli. Se non è possibile sostituire gli infissi, prova a ripararli o applicare delle guarnizioni per evitare che entri l’aria fredda o calda.

Spolverate regolarmente

L’efficienza energetica inizia dalla casa. Spolverate regolarmente gli ambienti e cercate di mantenere puliti i filtri dei condizionatori d’aria. In questo modo si riduce la quantità di energia necessaria per riscaldare o refrigerare l’ambiente.

Non dimenticate le cose fondamentali: sensori di movimento.

I sensori di movimento aiutano a non lasciare la luce accesa laddove non serve.