Cinque persone sono morte in Nuova Zelanda dopo che una piccola barca su cui erano a bordo si è capovolta in quella che potrebbe essere stata una collisione con una balena. Sei persone a bordo della barca sono state salvate.

La polizia ha detto che la barca di 8,5 metri si è ribaltata vicino alla città di Kaikoura, nell’Isola del Sud. La polizia ha detto che indaga sulle cause dell’incidente.

La polizia locale asserisce come un evento devastante e senza precedenti.

Kaikoura è una popolare destinazione per l’osservazione delle balene. Il fondale marino affonda precipitosamente dalla costa, creando acque profonde vicino alla riva. Numerose aziende marittime offrono gite in barca o in elicottero in modo che i turisti possano vedere da vicino balene, delfini e altre creature marine.

Immeritamente i sommozzatori hanno recuperato i corpi di tutti coloro che erano morti, mentre i sei sopravvissuti sono stati valutati in condizioni stabili presso un centro sanitario locale, eccetto una persona che è stata trasferita in un ospedale nella città di Christchurch per precauzione.

Il sindaco della località ha detto che la gente del posto ha aiutato assieme ai soccorsi il recupero in mare, mentre l’atmosfera in città diventava cupa perché l’acqua era così fredda che si temeva per l’esito di chiunque fosse caduto in mare.

Si era pensato in passato alla possibilità di una collisione tra una barca e una balena, dato il numero di balene che frequentano la regione. Ma non si ha notizia di indicenti analoghi.